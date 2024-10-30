CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

SICAĞI SICAĞINA NET MESAJLAR

Prof. Dr. Özer'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı yayında sıcağına sıcağına konuyla ilgili net mesajlar verdi.

"6 AY ÖNCE İLGİLİ MAKAMLARDAN TEMİZ KAĞIDI ALDI"

"Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullanan Özel sözlerini şöyle sürdürdü " Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir."

"OLAN BİTENİN YENİ SÜREÇLE BAĞLANTILI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz. Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet edenlerin, Öcalan'ın konuşmasında adı geçti diye bir belediye başkanına gözaltı yapmalarını dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZER HALKIN İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Çelik "Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz! Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Belediye binası ve evinde arama yapıldı.