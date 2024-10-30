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CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

SICAĞI SICAĞINA NET MESAJLAR

Prof. Dr. Özer'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı yayında sıcağına sıcağına konuyla ilgili net mesajlar verdi.

"6 AY ÖNCE İLGİLİ MAKAMLARDAN TEMİZ KAĞIDI ALDI"

"Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullanan Özel sözlerini şöyle sürdürdü " Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir."

"OLAN BİTENİN YENİ SÜREÇLE BAĞLANTILI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz. Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet edenlerin, Öcalan'ın konuşmasında adı geçti diye bir belediye başkanına gözaltı yapmalarını dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZER HALKIN İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Çelik "Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz! Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

NE OLDU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Belediye binası ve evinde arama yapıldı.

CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Özgür Özel Politika Esenyurt 3-sayfa Gündem Hukuk

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Yorumlar (31)

VOLKAN POLAT null:

Demek ki özgür neymişş, muhataplarını tanımadan el yükseltmeyeceksin. Anlaşıldı özgür, senin siyasetin bu çeteyle baş etmeye yetmeyecek. Chp nin daha okkalı bir adama ihtiyacı var. Sen git reçete oku ilaç sat bunlar senin işin değil.

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Ayşegül Öztabak:

teror ve sevicilerini başkan yapmayacaksınız. sonra da kumpasın arkasına sığınmayın

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DODOK DODOK:

Sevgili Özel, devletin yaptığı açıklamalara bakılırsa; kumpas değil ihanetlerle karşı karşıyayız...

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erkan yüksel:

yakında secım var demekkı akp nın karalama oparasyonları basladı..burda akp yı savunlara soruyorum sızde davet edıyormusunz meclıse öcalanı once bunun cevabını verın bakalım...

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Tuğrul Kademe:

Özgür bey milletin aklıyla alay etme pkk nın siyasi uzantısı dem ile kent uzlasısı adı altında yaptıgınız ittifak sonucu esenyurt bld baskanı seçilme dimi bu baskan herkes her şeyi biliyor kendini kandırma

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ZİYA BAŞKAN:

terörle ilişkisi varsa keşke aday yapılmasaydı

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Fatih Kocak:

Volkan Polat..bu yaşanana yorumun gerçekten bu mu? sizde hiç utanmada kalmamış.Cahillik diz boyu.hırsız ev sahibini bastırır derler, seninki de o misal. terör sevicilerini içinde barındıran chp nin suçu yok, onlara tek bir sözün yok , gözaltına alınması mı battıi? o kadar komiksiniz ki yazık kafanıza

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Murat Adıgüzel:

bu ülkede iktidar ve ortakları terörist başını meclise davet ediyorlar Esenyurt belediye başkanı terörden göz altına alıyorlar mecliste adliye saraylarında sağlam araştırma yapsınlar temiz kimse çıkmaz tabiki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak terörü lanetliyoruz ama ilk önce çuvaldızı kendinize batırın iğneyi başkadına batırabilirsiniz ( adaletsiz dünya )

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Ben ve sen:

Devlet icin yola bas koyanlara can feda vatani yikmak istiyenlerede idam gelsin.

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sade vatandaş:

bir yandan imamoğluna ahmak dedi diye dava açılmasıyla adaletin tarafsızlığı tamamen yitirdiğinine tüm kalbimle inanıyorum öte yandan isnat edilen suçlara bakınca şüpheye düşüyorum ...yapmışta olabilir... iftirada olabilir ...çünki adalet kurumu tarafsızlığını tamamen yitirmiş bir partinin emrinde eğer suç işlemişse gözünün yaşına bakmadan cezasını çeksin böyle yerde tarafsız olmayan adalet müessesinin yaptığı işler şüpheyle karşılanıyor yalan söyleyen biri gerçekleri söylediğinde inanan olmaz

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