CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği hak ihlali kararını bir kez daha tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına tepki gösterdi. Siyasi partileri mitinge davet eden Özel, "14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YARGITAY, AYM'NİN CAN ATALAY KARARINI BİR KEZ DAHA TANIMADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararını dün görüşerek karara bağlamıştı. Yargıtay, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." derken, konuyla ilgili CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Can Atalay

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANAYASA MİTİNGİ ÇAĞRISI: TANDOĞAN MEYDANI'NA DAVET EDİYORUZ

CHP Parti Meclisi, bugün Can Atalay gündemiyle toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilere miting çağrısı yaptı. Özgür Özel şunları söyledi: "CHP olarak, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa en yürekten katkıyı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimize, demokrasiye, anayasaya sahip çıkacağımız büyük miting için, 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDILAR

Öte yandan CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin kararı üzerine TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu. Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti. Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti. AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.