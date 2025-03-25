CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gergin başladı. CHP grubu, İmamoğlu'nun fotoğraflarının ve 'yılgınlık yok', 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılarının yer aldığı dövizleri sıralarına koydu.

AK PARTİLİ YÜKSEL KONUŞTU, TANSİYON YÜKSELDİ

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in gündem dışı söz alarak İmamoğlu'na yönelik pek çok ilde gerçekleşen eylemleri 'kanunsuz' olarak nitelendirmesi üzerine gerginlik yaşandı, CHP'li vekiller sıralara vurarak tepki gösterdi. Yüksel konuşmasında, "Türkiye, hukuk kurallarına göre yönetilen demokratik bir devlettir. Devletin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı demokrasimizin temel direklerinden biridir. Demokratik ve barışçıl bir protesto haktır. Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesine sebebiyet vermek milli güvenliği, kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunmak Dünyanın hiçbir yerinde hukuk düzeninin izin vereceği bir şey değildir" dedi.

YÜKSEL'DEN YAVAŞ'IN 'PAMUK ŞEKER' TEPKİ: SORUMSUZ VE ŞUURSUZ BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ

Yüksel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki göstererek, "Tüm vandallıklara göz yumup polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtmasından rahatsız olmak basiretsiz, sorumsuz ve şuursuz bir muhalefet örneğidir" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE: TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ BİR HAKTIR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi: "Bugün biz burada çok daha basiretsiz konuşmalara hazırlanmıştık ama Cüneyt Bey'den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Bir defa şu yalanları tekrar etmeyin; toplumsal muhalefet ayağa kalktı 19 Mart darbesine karşı. Siz halktan korktuğunuz için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama başaramazsınız, her zaman yaptığınız gibi. Bu olaylarda da camide bir hadsizlik olmadı olsaydı ilk biz müdahale ederdik. Bunları önlemesi gereken güvenlik güçleridir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bir haktır sonra mahkemelere gidiyor 'kamu düzenini başka türlü koruyamıyordunuz' diye."

AKBAŞOĞLU: BUNLAR YARGI İLE CHP ARASINDA OLAN MESELELERDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bunlar yargı ile CHP arasında olan meselelerdir. CHP'nin içinden belediye meclis üyeleri, parti üyelerinin şikayetlerinin sonucu ortaya konulan bilgi ve belge ile başlatılan süreçlerin yaşanıldığı bir hadisedir" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER SLOGAN ATTI

Bunun üzerine CHP milletvekilleri 'Darbeye hayır', 'Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' şeklinde slogan attılar. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi.