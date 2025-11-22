Haberler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadık

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yapılan oylamaya katılmaması ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, "CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı ama kendisi heyete üye vermeyeceğini ifade etti" ifadelerini kullandı. Partisinin kararın önemli bir dönüm noktası olduğunu da belirten Tanrıkulu, "Ancak sürecin sonu değildir. Masa duruyor; CHP masadadır" dedi.

  • CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı.
  • CHP, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini belirtti.
  • CHP, İmralı'ya video konferans veya başka teknik imkanlarla bağlantı sağlanmasını önerdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararı hakkındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP, İMRALI'YA GİDİLMESİNE KARŞI ÇIKMADI"

Tanrıkulu, CHP'nin komisyonda yapılan oylamaya katılmama ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararına ilişkin, "CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı ama kendisi heyete üye vermeyeceğini ifade etti; ayrıca başka bir yöntem önerdi." ifadelerini kullandı.

VİDEO KONFERANS ÖNERİSİ

Tanrıkulu, şunları kaydetti: "Hükümet tarafından, parlamentonun dahil olduğu ya da parlamentoyu gerektirmeyen konularda rıza üretimine ilişkin tek bir adım atılmadı. Eğer çatışma çözümünü bir hedef olarak ortaya koymuşsanız, masadaki muhatapların hukukunu ve siyasal ortamını da gözetmek durumundasınız.

CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı ama kendisi heyete üye vermeyeceğini ifade etti; ayrıca başka bir yöntem önerdi. Öneri şuydu; bugün itibarıyla 51 üyenin bulunduğu, komisyon başkanının da olduğu ortama video konferans veya başka teknik imkanlarla bağlantı sağlansın. Bu bağlantı üzerinden görüşler ifade edilsin. Yani sadece İmralı'ya gidecek beş siyasi partinin temsilcilerine değil, bütün siyasi partilerin üyelerinin soruları aktarılsın.

"MASA DURUYOR; CHP MASADADIR"

Bu önemli bir dönüm noktasıdır ancak sürecin sonu değildir. Masa duruyor; CHP masadadır. Çözümden yana tutumunu bugün de açıklamıştır. Bunun her şeyin önüne konulmasını doğru bulmam. Türkiye'nin Kürt meselesinin çözümünü önceleyen biri olarak da bunu ifade etmek isterim.

Dolayısıyla, bunca yıldır devam eden sorunun bundan sonraki aşamalarını düşünerek, parlamentoda hazırlanacak raporlar ve yürütülecek çalışmalar ışığında daha yapıcı ve uygun diyaloglarla ilerlenmesi gerektiği görüşündeyim."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

CHP lütfen Sezgin T. Ne olduğu belirsiz Partiden attın..Nursuz ve...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
