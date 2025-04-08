CHP'li Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önüne kurduğu çadırı polis kaldırdı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

"HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET NÖBETİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki Bakanlık önünde çadır kurup nöbete başladığını açıklayan Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

"ACIKMAYACAĞIM, ÜŞÜMEYECEĞİM, YORULMAYACAĞIM"

Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" dedi.