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CHP'li Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önüne kurduğu çadırı polis kaldırdı

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı. Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahale etti. Tanal'ın kurduğu çadır bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırılırken yanında getirdiği hukuk kitapları da elinden alındı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

"HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET NÖBETİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki Bakanlık önünde çadır kurup nöbete başladığını açıklayan Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

"ACIKMAYACAĞIM, ÜŞÜMEYECEĞİM, YORULMAYACAĞIM"

Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

CHP'li Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önüne kurduğu çadırı polis kaldırdı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBülent:

bir gun az degilmi? bence sonuna kadar gitmelisin. zaten yaptiginiz birsey yok milletin vekiliymis duyda inanma

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Mahmut Tanal’ın yaptığı muhalefetin 10 da birini yapsaydık tepedekiler böyle at oynatamazdı. En azından bu kadar adaletsizlik bu kadar Sefalet olmazdı.

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Bu Mahmut çok fırlama Allah bilir polis amirine rica etmiştir gel bana müdahale et demiştir:)))

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