CHP'li İlgezdi: Sanatçıların engellenmesi demokrasiye zarar veriyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Melike Şahin ve Mabel Matiz'in ardından Hüseyin Turan'ın da vereceği konserin 'söylemleri ve sosyal medya paylaşımları' bahane edilerek iptal edilmesi Türkiye'nin son derece karanlık bir yola sürüklendiğinin göstergesidir. Sanatçılarımızın, yaratıcılıklarını ortaya koydukları ve toplumla buluşabildikleri bu platformların tamamen keyfi ve hukuksuz biçimde engellenmesi demokrasiye zarar vermektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son dönemde artan konser, festival ve etkinlik yasaklarına ilişkin bugün yazılı basın açıklaması yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Anadolu devriminin ve yüzüncü yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesini oluşturan laiklik ilkesine karşı geniş bir karşı devrim cephesini kendi saflarında birleştiren siyasal iktidar, dernek ve vakıf adı altında örgütlenen kimi tarikatların da yönlendirmesiyle ülkemizin kültürel çeşitliliği ve sanatsal özgürlüğüne darbe üzerine darbe vuruyor.

"MEVCUT SİYASAL REJİM, TOPLUMUN GENİŞ KESİMLERİNİ MAĞDUR ETMEKTEDİR"

Konserler, etkinlikler, festivaller ve yürüyüşler gibi toplumsal etkinlikler insanların ifade özgürlüğünü kullanabilecekleri, bir arada olabilecekleri, farklı düşünceleri açıklayabilecekleri velhasıl insana ait tüm renkleri hayata katabilecekleri en önemli siyasal araçlardır. Ancak mevcut siyasal rejim, bu değerleri hiçe saymakta ve toplumun geniş kesimlerini mağdur etmektedir.

"KONSERİN 'SÖYLEMLERİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI' BAHANE EDİLEREK İPTAL EDİLMESİ TÜRKİYE'NİN SON DERECE KARANLIK BİR YOL SÜRÜKLENDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Melike Şahin ve Mabel Matiz'in ardından Hüseyin Turan'ın da vereceği konserin 'söylemleri ve sosyal medya paylaşımları' bahane edilerek iptal edilmesi Türkiye'nin son derece karanlık bir yol sürüklendiğinin göstergesidir. Sanatçılarımızın, yaratıcılıklarını ortaya koydukları ve toplumla buluşabildikleri bu platformların tamamen keyfi ve hukuksuz biçimde engellenmesi demokrasiye zarar vermektedir. Oysa insanların yaşam tarzlarına, inançlarına ve kültürel farklılıklarına saygı duymak, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. İktidarın baskıcı yönetiminin aksine yasaklarla değil, diyalog ve anlayışla sorunlarımızı çözebilir, bir arada daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

"KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEYEREK, HOŞGÖRÜYÜ YAYABİLİR VE TOPLUMSAL KATILIMI TEŞVİK EDEBİLİRİZ"

Sanatın ve kültürün özgürce ifade edilebildiği bir toplumda, farklı düşüncelerin ve seslerin yan yana var olduğu bir ortamı sağlamak anayasanın askıya alındığı bu karanlık günlerde öncelikli görevimizdir. Bu görev demokratik değerlere, insan haklarına ve özgürlüklere olan inancımızın bir gereğidir. Kültürel çeşitliliği destekleyerek, hoşgörüyü yayabilir ve toplumsal katılımı teşvik edebiliriz. Böylece özgür bir ortam yaratabilir, insanların farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygı duyduğu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayabiliriz.

"UNUTULMASIN Kİ, ARZULADIĞIMIZ TOPLUMSAL BARIŞ VE SUSADIĞIMIZ ADALET DÜZENİNİN TEMELLERİ YALNIZCA HERKESİN EŞİT HAKLARA VE FIRSATLARA SAHİP OLDUĞU BİR TOPLUMDA ATILABİLİR"

Unutulmasın ki, arzuladığımız toplumsal barış ve susadığımız adalet düzeninin temelleri yalnızca herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumda atılabilir. Bu inançla sanatın özgürce ifade edildiği, kültürün çeşitlilik içinde geliştiği ve insanların bir arada barış içinde yaşadığı bir toplum için dayanışma içinde olacak, rejimin yasakçı politikalarına karşı durarak, demokrasi, özgürlük ve insan hakları değerlerimizi savunacağız. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin temel ilkelerini savunan bir milletvekili olarak, halkımızdan aldığım yetki ile bu tür baskı ve engellemelere sonuna kadar karşı duracağımın bilinmesini isterim. Bu vesileyle, baskıcı rejimin getirdiği yasaklara karşı direnen sanatçılarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor, kültür emekçilerimize destek vermek, onların seslerini duyurmak ve sanatın özgürce ifade edilebildiği bir toplum inşa etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında demokrasi, özgürlük ve onur mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizi bildiriyorum."