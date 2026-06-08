Özgür Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak

'HER CHP'Lİ KURULTAY İÇİN ÇAĞRI YAPMALI'

Toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Partisinin TBMM çatısı altındaki davranışlarını belirleyen grup içi yönetmeliğini paylaşan Emre, "Butlan kararı sonrasında tepkilerin olduğunu butlan yönetimi de kabul ediyor. Tepki neden olur? İnsanlar haksızlık ve hukuksuzluk karşısında, siz birinin hakkına girerseniz milletimiz tepki gösterir. Tepkiyi kabul ediyorlar, 'Bir tepki var ama zamanla CHP'liler alışır, kanıksar ve biz de yönetimde kalabiliriz.' Bu kabul edilebilir değildir. Bu kararı verenler ülkenin gerçek sorunlarının konuşulmamasını, CHP'nin bölünüp parçalanmasını, kaotik bir sürece sokmak isteyenlerdir. Bu yüzden sorumluluk sahibi her bir CHP'li acilen kurultayın toplanması için çağrı yapmalı ve bunun gereğini yerine getirmelidir" dedi.

'SİYASET HALKLA YAPILIR'

Emre, butlan kararıyla 2020 yılı kurultayına dönüldüğünü belirterek, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 14 ve 36'ncı maddelerini değerlendirdiğimizde; 6 yıllık azami bir sürenin olduğunu ve bir partinin bu süre içerisinde kurultay yapmaması halinde partinin seçimlere giremeyeceğini, malların hazineye geçeceğine yönelik bir hüküm var. Butlan kararıyla 2020 yılına dönülmüş ve Temmuz 2026'da bu 6 yıllık süre dolmaktadır. 'Tedbir kararı var' diyenlerin kaynağı nedir? Saraydan güvence mi aldılar? Yarın CHP'nin kapatılması, seçimlere girememesi ve mallarının müsadere edilmesi durumunda nasıl bir karşılık verecekler. Siyaset halkla yapılır; arkanızda bu destek yoksa parti, delege, milletvekili, belediye başkanı, il-ilçe başkanı yoksa ne ülkede ne de partide yönetime talip olamazsınız. Bunun hiçbir meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla yarın önceki Genel Başkanımızın bu çatı altında grup toplantısı yapacağına ilişkin paylaşımlar sorunludur" diye konuştu. Emre ayrıca Kılıçdaroğlu ve yönetiminin 'arınma' ile ilgili yaptığı açıklamalar yerine isimlerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.

'TBMM PROVOKASYONLARIN ÖNÜNE GEÇMELİ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemesi halinde başka bir planlarının olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Emre, "Başka bir plana gerek yok; çünkü genel kurulu açma yetkisi seçilmiş grup başkanı ya da grup başkan vekillerine aittir. Yani milletvekili olmayan birinin genel kurulu açmasının imkanı yok. Bu kimseler görevden el çektirilmediği ve yenisini seçmediğiniz müddetçe orada bir açılış yapılamaz. Dolayısıyla yetkili grup başkanı açılışı yapacak ve sözü verecek" dedi. Emre, TBMM Başkanlığının grup toplantısı için oluşacak provokasyonların önüne geçmesi çağrısında bulundu.

Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısına katılıp katılmayacaklarına ilişkin soruya ilişkin, "Toplantıya katılacağız; çünkü sonuçta hukuksuz bir karar var. Bu görülmüş bir iş değil. Bunun yarattığı kaotik bir durum var. Uğradığımız bir haksızlık var ama buna karşın biz sağduyulu, pozitif yaklaşımlar göstereceğiz. Bizden asla kimseyi oyalama siyaseti görmeyeceksiniz. Bu yönde de adımlar atmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı