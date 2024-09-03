CHP Genel Sekreteri Böke'den Yeni Tüzük Açıklamaları

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin yeni tüzüğünde yer alacağı konuşulan 3 dönem sınırına ilişkin, kurallı işleyen, keyfiliğin olmadığı bir Türkiye hayal ettiklerini belirterek, "Kural neyse biz ona uyarız. Kural bize, 'Siz milletvekili olamazsınız' diyorsa, olamayız." dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde tüzük kurultayı gündemiyle basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Böke, partileri için çok önemsedikleri bir haftanın içerisinde olduklarını, değişime parti yönetimine geldikleri gün itibarıyla başladıkları söyledi.

Değişimin bir siyasi irade olduğunu vurgulayan Böke, eş güdüm içerisindeki bir kurumsal reform yaptıklarını anlattı.

Böke, mahallelerden başlayarak ilçelere, illere ve dijital platformlara her yerden örgütün ve üyelerin tüzüğe dair önerilerini iletebileceği katılımcı bir süreci işlettiklerini belirtti.

CHP'nin 4-9 Eylül'de yapacağı Tüzük Kurultayı'nda yarınları inşa etme kararlılığı göstereceklerini dile getiren Böke, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurultay, 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'. O değişim zaten başladı. Şimdi ikinci yüzyıldaki iktidar iddiamızın sağlam temellerini oluşturacağımız bir kurultay çalışmasının başlangıcındayız. Biz bu dinamik süreçte sadece partimizde bir kurumsal değişim için yola koyulmadık. Partimizdeki kurumsal değişimi, Türkiye'yi değiştirme iddiamız olarak gördük. Türkiye'nin birinci partisi olarak yaptığımız bütün çalışmalarda Türkiye iktidar iddiamızın altını dolduracak, iktidarımızı hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz."

Böke, kurultayın, CHP'nin iktidar iddiası için ihtiyaç duyulacak kurumsal değişimlerin tartışıldığı, müzakere edildiği, istişare edildiği ve sonuca bağlandığı sürekli değişimlerin adımları olacağını kaydetti.

Kurultayın da değişim iddialarının da Türkiye'ye dair olduğunu ifade eden Böke, "Ne yapıyorsak, Türkiye'de iktidar olmak ve Türkiye'yi demokratik, adaletli, kalkınmacı, kapsayıcı, eşitlikçi yarınlara hep birlikte kavuşturmak için yapıyoruz. Kurultayın da ana amacı bu ve bu bir Türkiye vizyonu." diye konuştu.

Böke, tüzük kurultayında, 7 ve 8 Eylül'de yapılacak program çalıştayı hazırlıklarının da başlatılacağını belirterek, 1 yıl içerisinde partinin programını güncelleyeceklerini söyledi.

"Türkiye vizyonumuzu hep birlikte konuşuyor olacağız"

Programı güncellemelerinde parti simgesi olan altı okun en büyük güçleri olduğunu aktaran Böke, program çalıştayına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yuvarlak masalarda, herkesin birbirini duyduğu, delegelerin fikrini söylemekten çekinmediği, istişare ve müzakere ettiği, nihayetinde ortak karar verdiği bu zemini işletiyor olacağız. 3 farklı bölümde tüm delegelerimiz, genel başkanımız da dahil olmak üzere bu çalışmalara katılıyor olacak. İlk bölümde, önümüzdeki 1 sene içerisinde yürüteceğimiz program çalışmalarının usulüne ve yöntemine birlikte karar vereceğiz. İkinci bölümde çalışma masalarında, yurttaşlarımızın yaşadığı temel sorunlara çare üretecek olan İkinci Yüzyıl kavramlarını yani Türkiye vizyonumuzu hep birlikte konuşuyor olacağız. Üçüncü bölümde de küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'deki siyasi ve toplumsal yansımalarını değerlendiren bir yuvarlak masa çalışmasını devam ettiriyor olacağız."

Böke, Sosyalist Enternasyonel'in bu konuları çalışan komitesinin, davetleri üzerine toplantılarını kurultay kapsamında gerçekleştireceğini belirtti.

Komitenin Ankara Deklarasyonu hazırlayacağını kaydeden Böke, program hazırlık komisyonunun hazırlayacağı sonuç bildirgesiyle birlikte deklarasyonun kurultay delegelerince oylanacağını, oylanan deklarasyonun CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ay içerisinde Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen toplantıda sunulacağını anlattı.

"Anayasa Türkiye için bağlayıcıdır, o tüzük de CHP için bağlayıcıdır"

Böke, tüzükle ilgili 3 dönem sınırına ilişkin soruya karşılık şunları kaydetti:

"Kurallı işleyen bir Türkiye hayal ediyoruz. Keyfiliğin olmadığı, kişiye bağlı karar verilmeyen. Kural neyse biz ona uyarız. Kural bize, 'Siz milletvekili olamazsınız' diyorsa, olamayız. Bir dönem kuralının gelip gelmemesi, içeriğinin ne olacağı, ön seçimin sınırlarının tarifi bu partide istişareyle, müzakereyle belirlenir. Nihayetinde çıkacak olan tüzük neyse, Anayasa Türkiye için bağlayıcıdır, o tüzük de CHP için bağlayıcıdır. Kural diyorsa ki 'Birimiz aday olamayız', o kişi aday olmak için orayı burayı çekiştiremez. '1 dönem' diyen de var, '3 dönem' diyen de var, 'Dönem kuralı olmasın' diyen de var. İstişare ve müzakere sonucu çıkan metni tüm Türkiye görecek."

Yeni tüzükte CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin düzenleme bulunup bulunmayacağına ilişkin soruyu Böke, şöyle yanıtladı:

"Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için yıllardır mücadele eden bir partinin, ilkeleri de buna işaret eden, üstelik de bu ilkeleri kuruluşunda liderlik yapmış bir partinin bundan vazgeçmesi mümkün değil. Daha demokratik bir zemin, parlamentosu güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedeften vazgeçmiyoruz. Bu hedefe giden yolda, bugünün kuralları içerisinde nereye birisi seçilecekse o kurala uygun işimizi, ilkelerimizle uyumlu yapmanın tarifleriyle sınırlıdır bu tüzük." ifadelerini kullandı.

"CHP'yi 31 Mart'ta başarıya taşıyan hususlar, bugün tüzüğe yazılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ise tüzük kurultayı çalışmalarına 1 Nisan'dan itibaren başladıklarını belirterek, "Kadın ve gençleri öncelediğimiz, siyasete liyakatli yeni kadrolar sokmaya çalıştığımız sistemi tüzüğümüze derç etmeye çalışacağız. CHP'yi 31 Mart'ta başarıya taşıyan hususlar, bugün tüzüğe yazılıyor." dedi.

CHP'nin, demokrasinin üstünlüğünü, özgürlük ve adaleti savunan bir parti olarak, demokrasiye olan inancı, sandığın kıymetini, sandığı önceleyen hususları tüzüğe derç edeceğini belirten Binici, tüzüğü CHP'yi iktidara taşıyacak bir yapı taşı olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

"Dönem kuralı olacağı noktasında tüm üyelerimizin kafası çok net"

Binici, 3 dönem sınırına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Elbette biz kişileri düşünerek değil CHP'nin iktidara giden sürecini düşünerek bir tüzük değişikliği yapıyoruz. Dönem kuralı olacak. Kuralın yürürlük maddesinin nasıl olacağına ilişkin de bir komisyon değerlendirmesi mutlaka olacak. Çeşitli öneriler var, 'Sıfırdan başlasın', 'Geçmişi kapsasın' diyen var. Milletvekili, belediye başkanı ya da parti üyesi olan kimsenin hakkının gasbedilmediği en demokratik, en sağlıklı yöntemi komisyonumuzda bulacağız. Ama dönem kuralı olacağı noktasında genel başkanımızdan başlamak üzere tüm üyelerimizin kafası çok net." diye konuştu.

Binici, kişilerden arınmış, kişilerin isimlerinde cisimleşmeyen, tamamen CHP'nin iktidar vizyonuna ait bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kadın ve genç kotasına ilişkin soruya karşılık Binici, "Genel Başkanımız katıldığı yayınlarda bunu birden fazla kez dile getirdi. CHP'de eşit temsile doğru gideceğimiz bir yol haritamız var. Biz yerel seçimde kotalara bağlı kalmaksızın kadın ve gençlerimizi adaylaştırdık. Kademeli geçişle ilerleyen dönemlerde yüzde 50'yi bulacağımız bir kota tariflememiz olacak. Umuyorum hep birlikte eşit temsile geçtiğimiz günleri de yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.