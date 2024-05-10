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CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul'da yaptığı konuşmada deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları gündeme getirdi. AK Parti sıralarının "Yalan söylüyorsun" sözleriyle tepki gösterdiği Ağbaba ile vekiller arasında yaşanan tartışmada "Konuşma lan", "Zırto", "Sarhoş" ve "Terörist" gibi hakaret dolu ifadeler havada uçuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesinde deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken, sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları anlatması Meclis'te gerilime neden oldu.

"YALAN SÖYLÜYORSUN" DİYE BAĞIRDILAR

AK Partili vekiller sık sık "Yalan söylüyorsun" diye sataşınca CHP'li Ağbaba ve AK Partili vekiller arasında 'konuşma lan', 'lan diyorum sana lan', 'zırto', 'ağzın pis', 'utanmaz herif, 'seviyesiz', 'sarhoş' gibi karşılıklı hakaretler tutanaklara yansıdı.

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

"İNSANLAR EVLERİNDE OTURAMIYOR"

Meclis'te uluslararası anlaşmalar görüşülürken söz alan CHP'li Ağbaba, deprem konutu sıkıntısını şöyle dile getirdi: "Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil."

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

ATIŞMA DAKİKALARCA SÜRDÜ

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ağbaba'ya "Yalan diyemezsiniz" diye itiraz etti, ardından AK Partili vekiller ile CHP'li Ağbaba arasında dakikalarca süren karşılıklı atışma yaşandı.

"TERBİYESİZ, 'LAN' DİYORUM SANA LAN, ZIRTO..."

Sözcü'de yer alan habere göre hakaret dolu sözler tutanağa böyle girdi:

Ejder Açıkkapı (AK Parti): Yalan konuşuyorsun, yalan!

Ağbaba: Yalansa gel Malatya'ya, çık sokağa! Gel biraz utanman varsa.

Açıkkapı: Sen utanmazsın, utanmaz.

Ağbaba: Veli Ağbaba kim, biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşehrisi, Turgut Özal'ın hemşehrisi, Hamido'nun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden?

Açıkkapı: Ben senden korkar mıyım? Ağbaba sen kimsin ki yani!

İbrahim Yurdunuseven (AK Parti): Teröristi söyle!

Ağbaba: Teröristin büyüğü sensin.

Adem Yıldırım (AK Parti): Utanmaz herif! Terbiyesiz adam, şeref yoksunu.

Ağbaba: Ne yapacaksın, elinden gelse terörist yapacaksın.

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Yıldırım: Utanmazın ağbabası sensin. Konuşma lan! Zırto! Utanmazın ağababasısın lan!

Ağbaba: Sensin o, lan sensin!

Nurettin Alan (AK Parti): Ağzın pis senin.

Yıldırım: Terbiyesiz, 'lan' diyorum sana lan!

Ağbaba: Diyemezsin bana.

Yıldırım: Senin gibi seviyesiz.

Ağbaba: Sen seviyesizsin. Bana ağzımı açtırma, akıllı ol

Alan: Sen akıllı ol, bulaşsan ne olur, sarhoş!

Ağbaba: Akıllı ol, hakaret etme.

(AK Parti-CHP arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Başkan: Birleşime on dakika ara veriyorum…


Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Milletvekili Veli Ağbaba AK Parti Malatya Sözler Deprem evsiz Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Atilla Tanin:

Veli ağbaba gelin deprem bölgelerini gezelim gözünüzle görün diyor Bunlar hakaret ediyor evet maalesef Türkiye gerçeği

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Ercan cıftcı:

Depremden önce bunlar ''kentsel dönüşümü engellemek için'' imza toplamıştı. Engellediler de... Mimarlar odası ile birleşip yüzlerce dava açtırdılar.. Tabi bunlar unutuldu.

yanıt52
yanıt90
JokerAllame:

tonla para kazanın birde üstüne hareketlere bak

114
15
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sade vatandaş:

bakmayın bunların kameralar önünde mahsustan birbirlerine bağırıp çağırmalarına şimdi içeri gidip çayocağında kırk yıllık dostlar gibi kimi kahvesini kimi çayını alıp birbrleriyle koyu bir dost sohbetine dalacaklar siz ise dışarıda o parti senim bu parti benim gaza gelip birbirinizle yok yere çekişme içine gireceksiniz

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4
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BAŞKOMSER ZEKİ:

Bunlar nasıl bir vekil bunları insan görünce utanıyor ya. Milletin vekili değil adeta milleti değil. Sokak serserilerinin temsilcileri gibi davranıyorlar.Daha ağır hakaretler etmek istiyorum ama terbiyem el vermiyor.

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R lhn:

Bu kötü sıfatları sayın vekillere hiç yakıştıramadım. Ayrıca Veliağababayı da hiç sevmem. ama adam doğru söylüyor. Depremin birinci yılında yıkılan konutların yarısı ikinci yılında ise kalanların tamamı yapılacağını sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi. Ancak teslim edilen konut 10 bin bile değil ve na tamam olarak teslim edilmiştir. bizzat gittim gördüm. maalesef deprem bölgesinde çalışmalar yeterince hızlı değil koordinasyon eksikliği yer etüt eksikliği ve halen ders alınmayan uygulamalar.

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Alkurt:

SEVGILI VEKILLER, SIZIN COK CENTILMEN OLMANIZ LAZIM, AYIRIM YAPMADAN KONUSUN, MILLETE ÖRNEK OLUN..YAZIK..TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISINE YAKISMIYOR

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Hsn:

Birleşme 10 dk ara verildi az önce olanları boşverin hadi gelin Bi kahve ısmarlayayım size,olur tabiiki sayın vekilim...

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Ahmet AKGÜL:

Dünyanın böyle stresli olması iyidir. Aksi durumda dünyaya aşırır düşkün olurduk, ahiretin kıymetini bilemeyiz.

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bekir yapici:

benim annem malatyanin yerli taninmis ailenin bir ferdi, dayilarim teyzelerim cocuklari hala malatyada yasiyor ve ne yasandigini duyuyorum, mecliste kürsüde masa basinda ahkam kesme yerine bu ikdidarin sorumlu bakanlari milletvekilleri araya koruma barikat cekmeden deprem bölgelerinde ve diger sehirlerimizde halkla yüz yüze konusarak vatandasin gercegini derdini sikayetini istegini veya memnuniyetini dinlemek icin halkin arasina niye inmiyorlar dersiniz yusufcuktan olabilirmi?

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