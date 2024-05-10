CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesinde deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken, sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları anlatması Meclis'te gerilime neden oldu.

"YALAN SÖYLÜYORSUN" DİYE BAĞIRDILAR

AK Partili vekiller sık sık "Yalan söylüyorsun" diye sataşınca CHP'li Ağbaba ve AK Partili vekiller arasında 'konuşma lan', 'lan diyorum sana lan', 'zırto', 'ağzın pis', 'utanmaz herif, 'seviyesiz', 'sarhoş' gibi karşılıklı hakaretler tutanaklara yansıdı.

"İNSANLAR EVLERİNDE OTURAMIYOR"

Meclis'te uluslararası anlaşmalar görüşülürken söz alan CHP'li Ağbaba, deprem konutu sıkıntısını şöyle dile getirdi: "Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil."

ATIŞMA DAKİKALARCA SÜRDÜ

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ağbaba'ya "Yalan diyemezsiniz" diye itiraz etti, ardından AK Partili vekiller ile CHP'li Ağbaba arasında dakikalarca süren karşılıklı atışma yaşandı.

"TERBİYESİZ, 'LAN' DİYORUM SANA LAN, ZIRTO..."

Sözcü'de yer alan habere göre hakaret dolu sözler tutanağa böyle girdi:

Ejder Açıkkapı (AK Parti): Yalan konuşuyorsun, yalan!

Ağbaba: Yalansa gel Malatya'ya, çık sokağa! Gel biraz utanman varsa.

Açıkkapı: Sen utanmazsın, utanmaz.

Ağbaba: Veli Ağbaba kim, biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşehrisi, Turgut Özal'ın hemşehrisi, Hamido'nun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden?

Açıkkapı: Ben senden korkar mıyım? Ağbaba sen kimsin ki yani!

İbrahim Yurdunuseven (AK Parti): Teröristi söyle!

Ağbaba: Teröristin büyüğü sensin.

Adem Yıldırım (AK Parti): Utanmaz herif! Terbiyesiz adam, şeref yoksunu.

Ağbaba: Ne yapacaksın, elinden gelse terörist yapacaksın.

Yıldırım: Utanmazın ağbabası sensin. Konuşma lan! Zırto! Utanmazın ağababasısın lan!

Ağbaba: Sensin o, lan sensin!

Nurettin Alan (AK Parti): Ağzın pis senin.

Yıldırım: Terbiyesiz, 'lan' diyorum sana lan!

Ağbaba: Diyemezsin bana.

Yıldırım: Senin gibi seviyesiz.

Ağbaba: Sen seviyesizsin. Bana ağzımı açtırma, akıllı ol

Alan: Sen akıllı ol, bulaşsan ne olur, sarhoş!

Ağbaba: Akıllı ol, hakaret etme.

(AK Parti-CHP arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Başkan: Birleşime on dakika ara veriyorum…



