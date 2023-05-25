CHP İzmit İlçe Örgütü'nün LED Ekranları Kaldırıldı

CHP İzmit İlçe Örgütü'nün seçim propaganda alanına kurduğu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarıyla Hizbullah'a ilişkin görüntülerin verildiği LED ekranlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluruna rağmen İzmit İlçe Seçim Kurulu'nun kararı ve emniyet güçlerinin zoruyla kaldırıldı. CHP Kocaeli İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk, "Yüksek Seçim Kurulu, İzmit Seçim Kurulu'nun led ekranı kaldırılmasına ilişkin kararını iptal etmiştir. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun üstünde bir karar mercii yoktur" dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan da "Bir provokasyon olmasın diye itidalli davranmaya devam ettik. Ama hakkımız olan her şeyde sonuna kadar savunacağız. Çünkü biz bu yola hak hukuk adalet diye çıktık" diye konuştu.

İzmit'in çeşitli yerlerinde seçim çalışması yürütmek amacıyla CHP örgütleri tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ve Hizbullah ile ilgili görüntülerinin izletildiği led ekranlar kurulmuştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün Twitter'da yaptığı paylaşımda kurulan led ekranın kaldırıldığını bildirmişti.

Bugün ise seçim propaganda alanı kapsamına giren yerlerde kurulan LED ekranlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluruna rağmen emniyet mensuplarının zorlamasıyla kaldırıldı.

CHP Kocaeli İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Nazım Gençtürk ve İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BU KARARA RAĞMEN, BU EKRANI SÖKMEYE ÇALIŞIRSA BURADAN AÇIKÇA İLAN EDİYORUM Kİ GÖREVİ SUİSTİMAL EDİYORDUR"

Gençtük şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu, İzmit Seçim Kurulu'nun led ekranı kaldırılmasına ilişkin kararını iptal etmiştir. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun üstünde bir karar mercii yoktur. Bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne de götüremezsiniz, AİHM'e de götüremezsiniz. Kesin karardır. Son karardır. Yüksek Seçim Kurulu demiştir ki; parti binasının seçim çevresi alanında, stant ile birlikte bu led ekran burada kalabilir kararını vermiştir. Bu karar tartışmaya kapalı. Bu karara ilçe seçim kurulunun haberi olmasına rağmen böyle bir karar çıktı. Alelacele toplanıp, bütün İzmit'te led ekranların kaldırılmasına yönelik karar aldılar. Ben bu durumu Ankara'ya bildirdim, YSK temsilcimiz Sayın Mehmet Hamdi Yakup'a bildirdim. Dedim ki; YSK'nın böyle bir kararına rağmen İzmit Seçim Kurulu böyle aleyhe karar alıyor diye. O durumu YSK Başkanı Ahmet Bey'e ilettiler. YSK'dan doğrudan dediler ki; ilçe seçim kurulunun YSK kararı ile çelişkili herhangi bir hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Şu anda ilçe seçim kurulu görevini aşıyor. İlçe seçim kurulunun aldığı karar hükümsüzdür.

Şu anda emniyet müdürü bu kararı tanımıyorum diyor. YSK'nın kararını tanımıyorum diyor. Bana öyle bir karar ulaşmadı diyor. Bu karar, ilçe seçim kuruluna da ulaştı. Bütün güvenlik şube müdürlüklerine de ulaştı. Kendisine de ulaştı. Bu karar elinde mevcuttur. Bu karara rağmen, bu ekranı sökmeye çalışırsa buradan açıkça ilan ediyorum ki görevi suistimal ediyordur. Görevini kötüye kullanıyordur. Talimatı YSK'dan değil, başka bir yerlerden alıyordur. Bizde gereken görevi ihmale ilişkin suç duyurularında bulunacağız."

"HAKKIMIZ OLAN HER ŞEYDE SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar yapılmış tüm seçimlerde yerel, genel seçimlerde burası parti propaganda alanı olarak kullanılmıştır. Biz bugün de farklı bir şey yapmadık. Bugün yine aynı yerde, aynı propagandayı yapmaya, broşür dağıtmaya devam ettik. İnsanların halini hatırını sorduk. Genel başkanımızın selamını ilettik. Ama bugün yaşadığımız şeyler, bizlerin hiçbir zaman istemediği şeylerdi. Bir provokasyon olmasın diye itidalli davranmaya devam ettik. Ama hakkımız olan her şeyde sonuna kadar savunacağız. Çünkü biz bu yola hak hukuk adalet diye çıktık."

Yapılan açıklamadan sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından LED ekranlar sökülmeye başlandı. Nazım Gençtürk'ün YSK kararını olduğunu söylemesine rağmen çevik kuvvet amiri, söküm işlemini devam ettirdi. Gençtürk de "Bu ekranlara verilen bütün zararlardan müdürüm sorumludur. Biz kendimiz sökeriz, gidin buradan" diye tepki gösterdi. Güvenlik güçleriyle partililer arasında gerilim yaşandı.