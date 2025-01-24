CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisini ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl, vicdan hakim olacak, Sayın Ümit Özdağ gelecek, görevinin başına, partisinin başına geçecek." dedi

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması nedeniyle Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'yla görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "Her gün Türkiye'de hukuk devletinin çökertilmesi, yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınması, yargının ve yargıda görevli olan kişilerin iktidar partisinin siyasi amaçlarına uygun hareket eden birer aparata dönüştürülmelerinin sonuçlarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte de siyasi parti genel başkanının tutuklandığını anımsatan ve bunu da en sert şekilde kınadıklarını dile getiren Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da Ankara'da hakkında soruşturma açılıp, bir restoranda polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Özel, "Emniyette tutulup, savcılığa sevk edilip, dünya kadar mobbinge varacak bir sürecin sonucunda da tutuklanıp, Silivri Cezaevi'ne konması kadar kabul edilemez bir durum yoktur." diye konuştu.

Özdağ'ın gözaltına alınma sürecinin tutuklanmayla sonuçlandığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Geriye dönük tweet işin içine katılarak, Kayseri'de yaşanmış bir olay oradan dava dosyasına apar topar eklenerek, Cumhurbaşkanına hakaret gibi ifadeler kullanılarak ki bir partinin genel başkanı olarak ettiği sözün karşılığını duyan kişinin böyle bir zırha sahip olması zaten hukuken kabul edilemez. Tarafsız Cumhurbaşkanı için yazılmış, yılda iki kez konuşan Cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddeyi, günde beş kez canlı yayınlarda konuşan, siyasi rakiplerine hakaret eden birini korumak için, daha doğrusu rakiplerini yıldırmak için, mevkidaşlarını sindirmek için kullanıldığını da görüyoruz. Böyle bir sürecin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor. Hiçbir şeyi boşuna yapmadıklarını biliyoruz. Burada hedef Sayın Ümit Özdağ, tek başına Zafer Partisi değil. AK Parti'nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, tökezlediklerinde koluna girmeyen herkes hedeftedir."

"Ayıptır, yazıktır, günahtır"

AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmenlere seslenmek istediğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Mesele, rakibinle gerçekten siyasi bir mücadele vermek yerine arkadan çelme takmak, bir futbol müsabakasında hakeme kendi formasını giydirmek. Tarafsız olması gereken hakem, iki takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz, bugün Türkiye'de bu savcıların yaptıklarını, bu hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kim bir mücadeleyi hakem hilesi ile kazanıp da içine sindirebilir. Kim bir mücadeleyi haksızlıkla, pusu ile kazandığında ben kazandım diyebilir. Biz bu pusu zihniyetiyle, bu çelme takan zihniyetle, bu rakibine karşı hile yapan zihniyetle mücadele ediyoruz."

Seçimlerin kazanılıp kaybedildiğini ve yıllardır CHP olarak seçimleri kaybettiklerini anımsatan Özel, ancak hiçbir zaman çirkefe bulaşmadıklarını ifade etti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "31 Mart'ta bir seçim kaybettiler, gözleri döndü. Bir siyasi parti güçleniyor, onlar için tehdit oluyor. Saldırıyorlar." diye konuştu.

"Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun, bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, koluna giriyoruz, arkasında duruyoruz. Çünkü Türkiye'de muhalefet bir bütün olarak Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır." diyen Özel, bugün de Zafer Partisini ziyaret ederek dayanışma duygularını bildirdiklerini söyledi.

Özel, "Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl, vicdan hakim olacak, Sayın Ümit Özdağ gelecek, görevinin başına, partisinin başına geçecek." dedi.

Soruları yanıtladı

Özgür Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yargı mensuplarının tehdit edilemeyeceği" yönündeki açıklamaları ile Kartalkaya'daki yangının soruşturması hakkındaki soru üzerine Özel, Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmayı tebessümle izlediklerini dile getirdi.

Bugün yargıyı kimin talimatlandırdığını, yargı mensuplarını kimin hoşuna giden karar verirse ödüllendirdiğini, gitmeyen karar verdiğinde cezalandırdığını tüm milletin gördüğünü aktaran Özel, "Hakimlerin, savcıların anayasal teminatlarına rağmen, iktidardan gelen talimatları uygulamadıklarında nasıl oradan oraya sürüldüklerini biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özel, şöyle konuştu:

"Akın Gürlek, Ankara'dan İstanbul'a giderken, Ankara'ya geldiğinde İstanbul'da siyasi davalarda, hem de hakimler bir mahkemede dururlar, bunu mahkeme mahkeme gezdirdiler. Dünyanın en mobilize hakimiydi. Hareketliliği en yüksek hakimiydi. Ben ona boşuna 'seyyar giyotin' demedim. Kızıyorlar ama tanımın tam yerine oturduğunu kendileri de biliyorlar. 'Seyyar giyotin' ifadesinin tam yerine denk geldiğini herkes kabul ediyor. Şimdi o seyyar giyotin, ödüllendirip siyasi bir göreve getirilmişti. Erdoğan'ın deyimiyle. Bakan Yardımcılığı siyasi bir görevdir. Sonra 'Sana İstanbul'da ihtiyacım var' dedi, gitti. Ekim ayından beri, bakın ilk aksiyonunu aldığından beri üç ay geçmedi, 11'inci mühim meseledir Sayın Ümit Özdağ'a yaşatılan."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin ise Özel, "Vallahi insan bakıyor da şunu söylüyor. 'Olur da bu kadar mı pişkinlik olur' diyor başka bir şey demiyor. Ruhsatı veren belli, ruhsatı verenin denetlemesi gerektiği belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil. Kaldı ki ilçe sınırında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra, yani bir milli parka." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin dün Kadirli Belediye Başkanı geldi anlatıyor. 'Kadirli'deki milli parkta yangın çıktı, izinsiz giremedik' diyor. Milli parka girmek izne tabii. Yangını söndürmeye gitmek bile iznine tabiidir. 'Sen oteli niye denetlemedin?' Kardeşim 2007 yılında AK Parti Belediyesi bu otele uygunluk vermiş. Bu haline, daha bile kötü haline. 2019'a kadar da yönetmişsiniz, 12 yıl. 12 yıl boyunca neden denetlememiş? Sorarsan, yetkisinde değil. O günden sonra, 2019'dan sonra ilçemizde olmayan otel nasıl gideceksin denetleyeceksin? Yanındaki oteli kim denetlemiş? AK Partili il belediyeleri hangi oteli şehirlerinde, illerinde, ilçe belediyeleri sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş? Böyle abuk sabuk iş mi olur? Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında, otelle bağı olmayan 7 metrekarelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini otelin dördüncü katındaki bütün katı kaplayan yangının çıktığı yerin belgesi gibi göstermeye çalışan bir algı yönetimi ile karşı karşıyayız."

Doğruların er ya da geç ortaya çıkacağını belirten Özel, "Yağıyor elime, Bolu'daki bilirkişilere. 'Muğlak ifade yazın, dördüncü kat diye belirtmeyin.' 'Dördüncü katta yangın çıkmış' yazıyor. 'Kat diye belirtmeyin lokanta yazın' diye mobbing, baskı yapıyorlar." görüşünü aktardı.

Özel, şunları kaydetti:

"'O bilirkişi heyeti eğer yazmazsa başka bilirkişi heyeti isteyelim' diyorlar. O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkartırım. Bu kadar söylüyorum size. Orada direnen namuslu bilirkişi, 'Biz yazmak durumundayız, dördüncü kattan çıktı diye.' diyor. 'Tamam sen lokanta yaz, kat yazma.' Neden? Aşağıdaki kafeteryayı Bolu Belediyesi ya. Sanki oymuş gibi anlaşılsın. ya bu kadar olmaz. O yüzden bu işlerin eninde sonunda bu rezillikler ortaya çıkacak, Bolu faciasına kim sebebiyet verdi, kimin kusuru varsa cezasını çeksin, çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti'yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da ayrı görülecek. Bunu da söyleyeyim. Onun davası bu iktidar değişince şahitleriyle, tanıklarıyla, yapılanlarla ayrı görülecek. Bolu otel yangını davası ayrı görülecek, Bolu otel yangını davasında adaleti karartma, vicdanları yakma davası ayrı görülecek. Bu kadar söylüyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ise destekleri için Özel'e teşekkürlerini iletti.

Ümit Özdağ'ın hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Şehirlioğlu, "Eğer aylar önce bir suç işlediyse bu niye bu kadar bekledi? Suç işlenmediyse ki o günlerde gayet oradaki emniyet güçleriyle iç içe olunan bir durumda hiçbir şekilde bir tutanak bile yokken, 1065 kişi gözaltına alınmışken Kayseri'de bir tane Zafer Partili yokken içeride düzmece bir raporla bir anda genel başkanımızın tutuklama kararı gerçekleşti. Son derece hukuk katliamı olan, hukuksuz bir davranışla genel başkanım içeridedir. Genel Başkanım içeride olabilir ama buradaki her Zafer Partili bir Ümit Özdağ'dır. Kimse Ümit Özdağ'ı susturamaz, kimse zafer partisini susturamaz." diye konuştu.

Özel'in ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı.