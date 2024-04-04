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Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

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Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, bugün görevi resmen devraldı.

"VATANDAŞ KOLTUĞU DA GETİRDİ"

Etimesgut'ta tam 203 bin oy alarak yüzde 56.62 ile başkan seçilen Beşikçioğlu için görev devralma töreni düzenlenirken MHP'li Enver Demirel katılmadı. Beşikçioğlu da görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devraldı. Satılmış'tan belediye mührünü teslim alan Beşikçioğlu'nun başkanlığı koltuğunun makamda olmadığı görüldü. Makamda olmayan koltuk elden ele getirilirken Beşikçioğlu da "Koltuk uçarak geliyor yalnız. Vatandaş koltuğu da getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

"ARTIK BELEDİYEDE PROTOKOL KAPILARI OLMAYACAK"

Törenden sonra X hesabından projelerini sıralayan Erdal Beşikçioğlu, şunları yazdı : "Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız. Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak. Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş."

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Doğrucu vatandaş:

Umarım yaşadıkların, gördüklerin, hissettiklerin (söylediklerinle doğru orantılı ise) ile yandaş, paydaş kayırmadan görevini başarı ile yaparsın ve dilerim ülke gerçek yönetim görür.

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Ahmet Aydın null:

Bundan bi cacık olmaz aha da burda yazıyorum

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