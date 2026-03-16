CHP'li Emre: Savaş fiilen sınırımızda

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, dış politikadaki gelişmelere değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi ve bizi de doğrudan ilgilendiren bazı gelişmeler var. Biliyorsunuz oradan ülkemize yönelik üçüncü füze gönderildi ve üç füze de düşürüldü NATO unsurları tarafından. Burada iyi tarafı hiç can ve mal kaybı olmaması ancak buradaki kriz Türkiye'nin güvenliğini, ekonomisini ve iktidarın sürekli bir anlatıyla iyi yönettiğini iddia ettiği güvenlik şemsiyesi açısından kapasitesini test eden bir tabloya dönüştü. Şimdi en son Malatya Kürecik'te radar hattının bulunduğu bölgede Patriot füzelerinin yerleştirilmesine karar verildi ve konuşlandı. Bu, 'bölgede bir gerilim var' meselesinin ötesine geçmiş durumda. Savaş fiilen sınırımızda" diye konuştu.

'BURADAKİ MESELE DEMOKRASİYİ SAVUNMAKTIR'

Emre, Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasına yönelik, "Bu dava Türk demokrasi tarihi açısından en önemli davalardan biridir. Bir belediye başkanı, şahsın ötesine geçmiştir. Mesele, iktidar alternatifi gelmiş, halk tarafından en çok oyu alan ve desteklenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun temsil ettiği siyasi hattın önünün hangi yollarla kesilmek istenip istenmemesi meselesidir. Mesele, bu ülkedeki seçme seçilme iradesine saldırıdır. Mesele, yerel seçim iradesinin tanınmamasıdır. Buradaki mesele demokrasiyi savunmaktır. O nedenle şeffaf bir şekilde halkın hakemliğine ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ ÇOK ŞEFFAF BİR PARTİYİZ'

Emre, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emre, Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın görüşmesinin ardından pazarlık iddialarının gündeme gelmesine ilişkin soruya, "Sayın Arınç'la Sayın Özel'in görüşmesi iki Manisalı olarak iki hemşehrinin görüşmesi. Bu daha önce de zaman zaman olan şeyler. Sanki çok özel gizli bir şeymiş gibi davranılıyor. Öyle olsa zaten gizli tutulur. Yani basına duyurusu yapılmaz, gizli bir şey konuşacaksınız. Bir de şuna da ben anlam veremiyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en ağır saldırıları altında. Bu nasıl şantaj nasıl pazarlık ki her gün biz bir operasyonla uyanıyoruz. Her gün operasyonlar ve haksızlıklar var Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Bir yandan da böyle asılsız dedikodular var, gerçeği yansıtmayan şeyler. Biz çok şeffaf bir partiyiz. Ne olsa yurttaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

'EN ÖRNEK OLMASI GEREKEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI'

Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili sözlerine ilişkin, "En örnek olması gereken kişi milli eğitim bakanı. Öyle bir üslupla cevap veriyor ki yani insanın midesi bulanır. Siz kalkıyorsunuz bu ülkenin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, dünyanın en köklü partilerinden birinin genel başkanına hitaben burada tekrarlamaktan utanç duyarım, öyle bir üslupla konuşuyorsun. Bu adam nasıl orada çocuklara örnek olacak? Nasıl görevde kalacak? Kişisel olarak baktığında yeterli terbiyeye haiz olmayan biri nasıl örnek olacak? Siyasette atışma olur, bu normaldir. Sert eleştiri de olur; ama küfür olmaz" diye konuştu.

