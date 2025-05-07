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CHP'den HSK Aday Seçimleri İçin Anayasa İhlali İddiası

CHP'den HSK Aday Seçimleri İçin Anayasa İhlali İddiası
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Karma Komisyon'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçiminin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Emir, bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Karma Komisyon'daki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için aday seçiminin Anayasa'ya aykırı yapıldığını savunarak, "Biz Anayasa yargısına da gideceğiz. Her tür olanağı zorlayacağız. Milletimize de şikayet ediyoruz. Dün Anayasa çiğnenmiştir." dedi.

Emir, CHP'li TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyeleriyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu iki komisyonun üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 5 üye için üç katı adayın belirlendiğini anımsattı.

HSK'nin yapısının, tarafsızlığının son derece önemli olduğunu vurgulayan Emir, HSK seçimlerini son derece önemsediklerini ve ciddi hazırlık yaparak Karma Komisyon'a katıldıklarını söyledi.

Anayasa'nın 159. maddesinde HSK'nin nasıl oluşacağının, nasıl seçim yapılacağının açıkça yazıldığını dile getiren Emir, mevcut HSK yapılanmasında bile Anayasa'nın "uzlaşı" istediğini dile getirdi.

"CHP ile AK Parti'nin uzlaştığı ve CHP'nin son gün uzlaşıdan vazgeçtiği" yönündeki söylemlerin doğru olmadığını ileri süren Emir, "Asla uzlaşı söz konusu olmamıştır." ifadesini kullandı.

Emir, dün komisyondaki oylamanın "tek tek" yapılması gerektiğini ancak bunun aksine blok listelerin oylandığını söyledi. Bu durumu millete şikayet ettiklerini belirten Emir, "Bir hukuk skandalı daha yaşandı. 3. tur oylama yapıldı. Böyle bir oylama usulü söz konusu değil. Anayasa 159 'birinci tur oylarsın 3'te 2'yi ararsın, olmadı, ikinci tur ararsın 5'te 3'ü ararsın, olmadı kura çekersin' diyor. Nereden çıktı 3. tur oylama; olamaz böyle bir şey. Kendi adamlarını potaya sokuyorlar. Kendi adamlarını potaya soktuktan sonra kura çekiyorlar." diye konuştu.

Komisyonda Anayasa'nın ihlal edildiğini ileri süren Emir, kendilerinin bu ihlale tahammül etmeyerek komisyondan çekildiklerini belirtti. Emir, "Biz Anayasa yargısına da gideceğiz. Her tür olanağı zorlayacağız. Milletimize de şikayet ediyoruz. Dün Anayasa çiğnenmiştir." dedi.

"Anayasa Mahkemesine taşıyacağız"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Komisyon'da, her bir üye için ayrı ayrı oylama yapılması gerektiğini ancak bunun yerine üçlü oy kullanma yönteminin getirildiğini söyledi. Tezcan, şöyle konuştu:

"Dün iş öyle bir noktaya geldi ki Anayasa'da açıkça yazmayan 3. tur oylamayı yaparak bu kadar gözlerini kararttıklarını gördükten sonra 'Biz bu tiyatro sahnesinin parçası olmayacağız' dedik ve Komisyon'u terk ettik. Bundan sonra bunu her yerde anlatacağız, bunu Anayasa Mahkemesine taşıyacağız."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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