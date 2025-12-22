CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

Dem Parti İmralı heyeti, siyasi partilere yaptığı ziyaretler kapsamında bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Dem Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol'u CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı. Görüşmenin ardından taraflar ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"BİR KADINI, BİR ANNEYİ HEDEF ALAN ANLAYIŞ BU TOPRAKLARA YAKIŞMAZ"

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Bugün genel merkezimizde DEM Parti'nin sayın heyetini ağırladık ve bugüne kadar komisyonda yaşanan süreci ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduk. Öncelikle ilk başta heyetimize içeride de ifade ettiğim bir hususu ifade etmek isterim. Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim. Ancak o günlerdeki bir bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden bunu stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı ağırlamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.

"TÜRKİYE VE SURİYE'DE DEMOKRASİ VE BARIŞ ÜMİT EDİYORUZ"

Bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilciliğinden oluşan beş kişilik heyet komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak. Partimizi de orada yine grup başkan vekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, birbirinin peşine değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını, kardeşliğin barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de, Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Suriye'de Türkler için de, Kürtler için de, Dürziler için de, Aleviler için de, Türkmenler için de anayasal demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Ve Türkiye'de de, Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu'ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyoruz"

"CHP'NİN YAPICI ROLÜNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Pervin Buldan, "Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemli çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum. Türkiye'de uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık bu ülkede. Bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı. Gencecik insanlar toprağın altına girdi, gencecik bedenler toprağın altına girdi. Dolayısıyla bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elini, gövdesini taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu meselede emeği geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barışı hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir diye bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsediğimizi belirteyim ve Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum ve size de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜŞMELERİN RUHUNDA MÜNAZARA DEĞİL MÜZAKERE VAR"

Mithat Sancar ise, "Önemli bir görüşmeydi. Bu sürecin çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Farklı yaklaşımlar, karşılıklı eleştiriler süreç içinde ortaya çıkabilir. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Münazara birbirini alt etme ve kendini haklı çıkarma anlayışıdır. Müzakere ise birbirini dinleme, diyalogla ilerleme sanatıdır. Bizler de bugün müzakerenin çok değerli bir örneğini birlikte yaşadık. Kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı birbirimizle paylaştık. Ama bir konuda da mutabıkız. Süreç müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayatı önemdedir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.