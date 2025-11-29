CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sözlerine 39. Olağan Kurultay'dan tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na arınma eleştirisi üzerinden tepki gösteren Özel, "CHP arınacaksa, bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet zincirleri kırıp yoluna devam edecek" dedi.

ÖZEL'DEN İKTİDAR SÖZÜ

Özel ayrıca, kürsüde partililere 'iktidar' sözü de verdi. Özel, "Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" dedi. Özel'in sözleri salonda coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuşan Özel, A'dan Z'ye tüm planlarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Özel, "Onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. AK Parti'nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

Değerli yol arkadaşlarım. Bugün milletten korkanlar Kürt sorunu demekten de korkanlardır. Birileri bırakın Kürt sorununu Kürtlerin varlığını bile inkar ederken hala hala Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atarken, siyasetçileri genel başkanları eş genel başkanları belediye başkanlarını hapislerde tutarken Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla bu sorunun demokratik yöntemlerle çözümünü savunmuştur.

Biz DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist ilan edilirken duruşundan milim sapmayan yeri geldiğinde de Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceksiniz diye vaatte bulunmaktan korkmayan bir partiyiz. Büyük bir Türkiye İttifakı bizim hayalimiz ve idealimizdir.

Bu anlayışla bu sorunun demokratik yollardan çözülmesi için Mecliste komisyon kurma önerisini de dile getiren partiyiz ve bunların hepsini son seçimleri kazanmış Türkiye'nin birinci partisi olmanın gücü ve sorumluluğu ile yapıyoruz. Türkiye'nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Biz bu vatanın her köşesine barış, huzur ve refah sözü veriyoruz. Gelin aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelere millet iradesinin üstünde atadıkları kayyımlar bulunmaktadır. Hala Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent İttifakı Kent Uzlaşısı adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Hala Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları uygulanmamaktadır.

"İMRALI'YA GİTMEME NOKTASINDA SIKIŞTIRILMAMIZ DOĞRU OLMAMIŞTIR"

Bunlar çözülmeden tüm meselenin olmazsa olmaz denilerek İmralı'ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır. Siyaset dayatmalarla değil milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclise sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizin meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz. Biz varlığını bir düşmana borçlu olan düşmanı olmadan var olamayan bir parti değiliz. Yurtta, bölgede, dünyada barışı, kardeşliği ve refahı savunuyoruz. Biz düşman aramıyoruz. Bizim liderliğimiz düşmanlığın değil barışın liderliğidir. İçinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası uzun yıllar çatışmaların, savaşın ve acının dinmediği bir coğrafyadır. Buna yüz çeviremeyiz.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında "Milletimize..." başlıklı bir video yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiaları ile yol alınamayacağını belirterek CHP'nin bu iddialardan arınması ve yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Partinin İmralı'ya giden heyete katılmamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." demişti.