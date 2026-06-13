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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi günü için 30 kente sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı ve serin havanın etkili olması öngörülürken, doğu kesimlerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın yerini tekrar güneşli yaz günlerine bırakacağı değerlendiriliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü için 30 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli değişiklik olmayacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor.

30 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, sağanak yağış nedeniyle 30 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale, Denizli, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Osmaniye ve Karaman da yer aldı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.

HAFTA BAŞINDA YAZ HAVASI GERİ DÖNECEK

Hafta sonu etkili olacak serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıkların 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden artması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde pazartesi öğle saatlerinden sonra güneşli havanın etkisini artıracağı, sıcaklıkların yeniden 29-30 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
13 HAZİRAN CUMARTESİ

14 HAZİRAN PAZAR

15 HAZİRAN PAZARTESİ

16 HAZİRAN SALI

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Berkan Tayfun
Berkan Tayfun
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