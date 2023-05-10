CHP Bursa Milletvekili Adayları Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa milletvekili adayları bugün Kapalıçarsı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, "Enflasyon sebep faiz sonuç diyerek parayı pula çeviren, Merkez Bankası'na atanan liyakatsiz şahıslarla ülkenin parasını pul eden şahısları değiştirmeye var mısınız? Kuran-ı Kerim'in ilkelerinden biri işi ehline vermektir. İtaate, sadakate değil de ehliyet ve liyakate verecek misiniz" diye sordu.

CHP Bursa milletvekili adayları ve Millet İttifakı partilerinin temsilcileri bugün Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Ziyarete CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Milletvekili Adayları Mehmet Atmaca, Hasan Öztürk, Şahin Sevinç, Alparslan Yıldız, Özgür Yıldız, Canan Akın Erdem, Engin Tamer Dede, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi'nin Bursa temsilcileri ve üyeleri katıldı. Esnaf ziyareti sırasında bir yurttaş, "İnşallah sandıklara sahip çıkalım da… Gitsinler artık diyorum. Değişim şart" dedi.

Başka bir yurttaş ise, "Ekonomiden bahsediyoruz size. Bunları düzelteceğinize söz veriyor musunuz? 193 ülke arasında 187. en yüksek enflasyona sahibiz. G20'nin içinde en yüksek enflasyona sahip Arjantin'den sonra ikinci sıradayız. 'Enflasyon sebep faiz sonuç' diyerek parayı pula çeviren, Merkez Bankası'na atanan liyakatsiz şahıslarla ülkenin parasını pul eden şahısları değiştirmeye var mısınız? Kuran-ı Kerim'in ilkelerinden biri işi ehline vermektir. İtaate, sadakate değil de ehliyet ve liyakate verecek misiniz? Kur-an öyle diyor. İktidardaki muhafazakarlar da bunu uygulamıyorlar. Biz sizden ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"14 MAYIS'TANS SONRA BURSA HAKKINI ALACAK"

Ziyaretle ilgili konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu şunları söyledi:

"Kapalıçarşı esnafı da bütün Türkiye'de olduğu gibi aslında istikrarsızlığı vurguluyor. Ülkede oluşan güvensizlik, belirsizlik, istikrarsızlık her ne kadar dönemsel olarak bazı esnaf için kazanım gibi görünse de herkes önümüzdeki günler için kaygılanıyor elbette bu belirsizlikten dolayı. Sonuçta Bursa hakikaten turizm açısından da çok iyi şeyleri hak ediyor. Yüksek geliri daha da yüksek gelire sahip olabilir. Fakat bunun da tam olarak karşılığını alamıyorlar. Özellikle bu dönemde yani seçim döneminde daha az turistin geldiğini söylüyorlar. Bu da aslında ülkemizin dışarıdaki yansıması, itibarının azalmasından kaynaklanıyor. Bütün bunları aşacağız. Hem turizmin hak ettiği şekilde Bursa'da gelişmesi için, esnafımızın karşılığını alabilmesi için hem de bu istikrarsızlığa, bu belirsizliğe son vermek için bir değişim gerektiği çok aşikar. Esnafımız da bunu biliyor. Vatandaşlarımız da öyle. İki, üç gün sonra zaten bu değişim gerçekleşecek. Buna inanıyoruz."

"KAPALIÇARŞI'DA HERKES TÜRK LİRASINDAN VAZGEÇMİŞ"

CHP Bursa Milletvekili Adayı Hasan Öztürk ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli problemin hem ekonomik hem de esnafın, sivil toplumun kendinin dinlenilmediği, demokrasinin eksikliği, fiyat istikrarının olmadığı, fiyata karar verilemediği konuşuldu. Kapalıçarşı'yı geziyoruz. Herkes döviz ve altın alıyor. Herkes Türk lirasından vazgeçmiş durumda. Kredi çekenler, arada alış-satış fiyat farkı olmasına rağmen yoğun bir alım var. Bu da aslında hükümete, ekonomiye, fiyat istikrarına olmayan güvenin en önemli göstergesi. İnsanlar artık barış ve huzur istiyorlar. Seçimin sağduyulu ve sağlık bir şekilde bitmesini istiyorlar. Burada kullanılan dillere vurgu çok önemli. Biz, birleşe birleşe, hep birlikte 85 milyonun ülkesini yaratmaktan bahsediyoruz. Diğer tarafta ise kutuplaştıran, ötekileştiren bir dil, anlatacak argümanı kalmayan bir iktidarın dilini duyuyoruz. Dolayısıyla bunu herkeste negatif bir etki yarattığını da açık ve net bir şekilde görüyoruz. Artık bir değişim olmalı. Değişim rüzgarını da baharın ışıklarını da onların gözlerinde ve sözlerinde duyuyoruz."

"KAPALIÇARŞI, 21 YILLIK AKP İKTİDARINA GÜVENİN KALMADIĞININ EN SOMUT İŞARETİ"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da şöyle konuştu:

"Kapalıçarşı Bursa'nın kalbi. 500 yıllık bu tarihi çarşıda her kesimden insanı bulabilirsiniz. Dar gelirlisi de esnafı da yüksek gelirlisi de… Başından sonuna kadar geziyoruz, gerçekten burada da bir değişim havasını çok net görüyoruz. Döviz bürolarında kuyruk var. İnsanlar dolar almaya çalışıyorlar. Altın bin 400 TL'yi geçmiş. Birkaç kuyumcuyla konuştuk, birkaç ay içinde 2 bin lirayı bulacak diyorlar. Yani ekonomiye dair herkes doların da enflasyonun da altının da yükseleceğini söylüyor. Bu, artık 21 yıllık AKP iktidarına güvenin kalmadığının en somut işareti Kapalıçarşı'da görülüyor. İnsanlar kendini dolarla, altınla, Euro'yla korumaya almak istiyor. Diyorlar ki, 'eğer bu iktidar devam ederse hepsi daha da artacak, hayat pahalılığı daha da artacak ve çözüm olmayacak'. Biz bu noktada esnafımıza da Bursa halkına da çözümün Millet İttifakı'nda olduğunu, çözümün değişimde olduğunu ve çok kısa sürede liyakatli kadrolarımızla ülkemizi hak ettiği yere getireceğimizi burada bire bir anlatıyoruz."

"KUTUPLAŞTIRILAN SİYASETTEN HERKES RAHATSIZ"

CHP'nin Saadet Partisi kontenjanından Bursa Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca ise şunları kaydetti:

"Kapalıçarşı değişim istiyor. Değişimin haberini veriyor. Özellikle son günlerde kutuplaştırılan siyasetten herkes rahatsız. Bu, devlet dili olmamalıdır. Millete kutuplaştırmaya değil sakinleştirmeye yönelik dil kullanılması lazım. Esas olarak bunu yetkilerin yapması gerekirken, muhalefet daha iyi yapıyor. Biz bu dili iktidara gelerek devam ettirmek istiyoruz. Bütün herkesi kucaklaştırmak, barıştırmak ve bu şekilde huzurun bulunacağına inanıyoruz. Bu durum halkımız tarafından takdir görüyor. İnşallah bahar gelecek, umutluyuz."