CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde seçim heyecanı yaşandı. Kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday isteğine rağmen il başkanlığı için iki isim yarıştı. Bu isimlerden birisi Kılıçdaroğlu tarafından desteklenen Ümit Erkol, diğeri ise değişimcilerin yanında duran Sercan Çığgın idi. kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

CHP'de tüm gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak 38. olağan kurultay öncesi il kongrelerine çevrildi. Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday isteğine rağmen iki adaylı yarış gerçekleşti. Yarış Kılıçdaroğlu ve ekibinin desteklediği Ümit Erkol iledeğişim isteyen bazı isimlerin desteklediği Sercan Çığgın arasında gerçekleşti. Kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

"CHP ZOR GÜNLERİN PARTİSİDİR"

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi. Türkiye'nin ve CHP'nin zor günler geçtiğini savunan Öztunç, "CHP zor günlerin partisidir. Bu devleti kuran partidir. Zor günleri aşmayı her zaman bilmiştir, yine bilecektir." dedi.

2 ADAY YARIŞTI

Öztunç'un konuşmasının ardından Divan Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kongrede seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından Divan'a delegeler tarafından yapılan başvuru ile Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığına aday oldu. 619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere gidildi.

Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİNE RAĞMEN 2 ADAY YARIŞACAK

Erkol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı kongreyi işaret etmesine rağmen Çığgın da il başkanlığı için yarışacak. Çığgın, CHP'deki değişim hareketine katılan isimler tarafından da destekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP genel başkan adayı Örsan Öymen ve CHP milletvekilleri katıldı. Partinin İzmir ve Konya il kongrelerine katılan CHP genel başkan adayı Özgür Özel'se Ankara İl Kongresine katılmadı. Özel aynı saatlerde gerçekleşen Mersin kongresindeydi.

YAVAŞ: SEÇİM YAKLAŞTIKÇA KARALAMALARA BAŞLADILAR, BİZ EFSUNLUYUZ

Kongrede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da söz aldı ve "Göreve geldiğimiz andan Ankara'da kirli siyaseti ortadan kaldırdık. Ama görüyoruz ki seçim yaklaştıkça karalamalara başladılar. Biz bunlara karşı efsunluyuz, alışkınız. Vız gelip tırıs gidecekler. Attıkları iftiralara kendileri bulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

"LİDER KONJONKTÜRÜ DEĞİŞTİREN KİŞİDİR"

CHP genel başkan adayı Örsan Öymen de yaptığı konuşmada, "Lider konjonktüre göre siyaset yapmaz. Lider konjonktürü değiştiren kişidir" dedi. Seçim sürecinde yapılan hatalara değinen Öymen, CHP'nin ittifak partilerine 39 milletvekili vermesini eleştirdi ve "Bu temsiliyet ilkesinin gasp edilmesidir. Bu konuda büyük bir hata yapılmıştır" diye konuştu.