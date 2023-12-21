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CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste

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CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. İsmail Sonkaya Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ferdi Zeybek Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 6 ildeki başkan adayı da belli olurken, 35 bölgede ise ön seçim kararı alındı. İşte CHP'nin isim isim aday listesi.

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 126 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP, 126 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam listeCHP Parti Meclisi

KONYA, MANİSA, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Ana muhalefet, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İsmail Sonkaya'yı gösterdi. Ferdi Zeybek CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

İŞTE 9 ŞEHİRDEKİ BAŞKAN ADAYLARI

  • Konya - İsmail Sonkaya
  • Manisa - Ferdi Zeyrek
  • Samsun- Cevat Öncü
  • İl belediye başkan adayları:
  • Çanakkale - Muharrem Erkek
  • Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu
  • Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya
  • Amasya - Turgay Sevindi
  • Ardahan - Faruk Demir
  • Kütahya - Eyüp Kahveci

FATİH VE PENDİK DE AÇIKLANDI

CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri içinde adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat, Pendik adayı ise Süleyman Tarık Balyalı oldu. Adayların Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

35 BÖLGEDE ÖN SEÇİM KARARI

Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.

CHP, 126 seçim bölgesinde daha yerel seçim adaylarını açıkladı! İşte tam listeCHP Sözcüsü Deniz Yücel

DAHA ÖNCE 226 SEÇİM BÖLGESİNDE BELİRLENMİŞTİ

CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlenmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan şehirlerin belediye başkanı adayları:

  • Ankara - Mansur Yavaş
  • Bolu - Tanju Özcan
  • Bursa - Mustafa Bozbey
  • Balıkesir - Ahmet Akın
  • Elazığ - Coşkun Çağlar Duran
  • Gümüşhane - Bedri Ağaç
  • Bayburt - Kubilay Erel
  • Nevşehir - Mehmet Bilgin
  • Karaman - Recep Sertçelik

CHP, 126 seçim bölgesinde daha yerel seçim adaylarını açıkladı! İşte tam liste

CHP, 126 seçim bölgesinde daha yerel seçim adaylarını açıkladı! İşte tam liste

CHP, 126 seçim bölgesinde daha yerel seçim adaylarını açıkladı! İşte tam liste

CHP, 126 seçim bölgesinde daha yerel seçim adaylarını açıkladı! İşte tam liste

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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