Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 100 Ceyhanlı kadın ile birlikte Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gittikleri Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Kadınlar ayrıca TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı da ziyaret etti ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ceyhanlı Kadınlar Cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 100 Ceyhanlı kadın ile birlikte Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gittikleri Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ceyhanlı kadınlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı da ziyaret eden kadınlar, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmayı da ihmal etmedi.

Ata'ya saygılarını sunan kadınlar adına konuşan Başkan Erdem, "Bizlere özgür bir vatanı, eşsiz bir Cumhuriyeti miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. En büyük eserin Cumhuriyet'in bekçisiyiz Ata'm" dedi.

Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği 100. yıl resepsiyonuna da katılan Başkan Hülya Erdem, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Cumhuriyetimizi aydınlık dolu yarınlara ulaştıracağız. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın! Çok yaşasın" diye konuştu.