Çelik: Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılmasının NATO literatüründeki adı düşmanca harekettir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uçaklarımıza Girit Adası'nda konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması, NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılmasının NATO literatüründeki adı düşmanca harekettir. Şimdi Türkiye gibi büyük bir NATO ülkesinin uçaklarına radar kitlemesinin yapılması haddini aşmanın ötesinde NATO birlikteliğine de dönük düşmanca bir yaklaşımdır" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtirken, hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi bakımından yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarının olduğunu aktardı. Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik saldırıyla ilgili de konuşan Çelik, "Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunu tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sözlerini değerlendiren Çelik, "Burada büyük bir cari açık vardır. Bu açık da şudur, FETÖ ile CHP nasıl mücadele edecektir. FETÖ ile mücadele konusunda bu sözlerin oluşturduğu cari açık çok büyüktür. Sayın Kılıçdaroğlu bu açığı nasıl kapatacaktır?" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Samsun'daki TEKNOFEST ziyaretine ilişkin de "Ziyareti olumlu karşılıyorum. Bunlar Milli projelerdir, bunları hepimizin sahiplenmesi lazım. Tüm bunlara siyasi partilerin sahip çıkması bence kıymetli bir şeydir. Bunlar Milli kazanımlardır, tüm siyasi partilerin bu kazanımlara sahip çıkması gerekir" dedi.