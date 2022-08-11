Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak komite toplantısının ilki 26 Ağustos'ta

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın teröristlerin iadesi konusunda adım atıp atmadığına ilişkin "İsveç ve Finlandiya'dan bu yönde atılan bir adım görmedik. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak komite toplantısının ilk toplantısını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı kapanışında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, konferansa ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl konferansımızı 150'ye yakın basın mensubu takip etti. Diplomasinin nasıl evrildiğini, nasıl politikalar üretmemiz gerektiğini arkadaşlarımız ile tartıştık. Soru- cevap kısımlarının çok verimli olduğunu söylemek isterim. Bu yılki konferansımızda uluslararası misafirlerimizi ağırladık. Türkiye, 255 dış misyonu ile dünyada en gelişmiş diplomatik ağa sahip ilk 5 ülke arasında. Dünya yeni bir çalkantılar silsilesi içinde. Burada yaptığımız tespitler büyük önem taşıyor. Konferans, güçlü bir kamu diplomasisi faaliyeti oldu" ifadelerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile üst düzey bir temasın olup olmadığına ilişkin, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim, Esad'la Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbarat arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra bir kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. Sonuçta bu istihbaratlar arasındaki görüşmede birçok önemli konular gündeme geliyor, alınıyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Herkesten daha fazla destekliyoruz. Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü toprak bütünlüğü ve barışı, bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz her zaman destekleriz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye'de birlik beraberlik olmazsa bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG/PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım" ifadelerini kullandı.