Çavuşoğlu: PKK Kürtlerin en büyük düşmanı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimizi baskı altında tutmak için her şeyi yapıyor. Süleymaniye'yi ele geçirmişler. Kürtlere zulmediyorlar. Türkiye'de de Suriye'de de Irak'ta da Kürtlerin en büyük düşmanı Pkk'dır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, yıllarca belli çevrelerce ülkede yaşayanların Türk-Kürt diye ayrıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Doğulu, Güneydoğulu insanların ferasetine, basiretine inandığını aktaran Çavuşoğlu, "Bunları unutmamak lazım. Bu vatan topraklarında herkes birinci sınıf vatandaştır. Sadece sözle söylemek istemedik. Yatırımlarla Doğu ve Güneydoğu'ya en iyi hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, turizmde ve tarımda bu ülkenin önemli bir pazar olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz aldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin çıkarı yaptırımdan ne olacak? Onu söyle. Evet biliyoruz, sizi onlar dizayn etti, onlar kurguluyorlar, onlar kullanıyorlar. Yaranmak istediğiniz o ülkeler kullanıyor. PKK'yla da FETÖ'yle de sizi onlar bir araya getirdi. Bunu biliyoruz. Ama ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz? ya da ihanet içinde misiniz?" diye konuştu.