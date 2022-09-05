Çavuşoğlu: Afrika'da Fransa aleyhine tutum varsa biz kışkırttığınız için değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Afrika'da, Fransa aleyhine bir açıklama varsa ya da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Biz o ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Bu hatalar düzeltilebilir. Düzeltmek için de Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen bakan ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da devam eden savaş, ikili ticaret, vize serbestisi gibi konuların ele alındığını açıkladı. Yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) için ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bunun konjoktürel olmamasını diliyoruz. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman Türkiye'ye önem verilmemesi gerekiyor. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyoruz. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında da söyledik. AB, ancak Türkiye ile potansiyelini hayata geçirebilir. Gerçek anlamda bir jeopolitik aktör olabilir" ifadelerini kullandı.

"Biz konuşmalarımızda da yaptığımız açıklamalarda da net ifadeler kullanıyoruz. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. O ülkelerdeki sömürgeci olarak mevcudiyeti yok artık. Biz de zaten açıklamamızda, 'Geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır' dedik. Yani Afrika'da, Fransa aleyhine bir açıklama varsa ya da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Biz o ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Bu hatalar düzeltilebilir. Düzeltmek için de Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor. Söylediğimiz gayet açık net. Bu açıklamayı da durup dururken yapmadık. Sayın Macron'un Cezayir ve Afrika'da Türkiye'ye karşı yaptığı açıklamalar neticesinde açıklama yapmaya ihtiyaç duyduk."