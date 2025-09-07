Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Açıklaması

Kastamonu'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, " Türkiye Yüzyılı'nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlara ulaşacağımıza inancım tamdır. Tüm bunların yanı sıra, altyapı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla Türkiye ve Kastamonu Türkiye Yüzyılına yakışır büyük değişimleri de yaşamaya devam edecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Işıkhan il merkezindeki programları çerçevesinde ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uşuay'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, kentte süren yatırımlarla ilgili bilgiler aldı. Bakan Işıkhan daha sonra AK Parti İl Başkanlığı Kastamonu 3 Kademe Teşkilat Toplantısı ve Vefa Buluşmasında partililerle bir araya geldi.

"23 yıl boyunca, aziz milletimize verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirdik"

Buluşmada partililere seslenen Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerle yol yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğumuzda ülkemizin ve milletimizin geleceğine dair birçok hedefi birlikte gerçekleştirdik, birçok projeyi, icraatı birlikte hayata geçirdik. Hamdolsun, sizler sahada, bizlerse Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde icra makamlarında birlikte mücadele verdik, ülkemizi bugünlere taşıdık. AK Parti olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren, 23 yıl boyunca, aziz milletimize verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirdik, getirmek için de durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak 'gün gelecek kendi savunma sanayimizi geliştireceğiz' dedik, geliştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, teknolojiden çalışma hayatına kadar her alanda yerli ve milli kalkınma hamlelerimizi tereddütsüz hayata geçirdik. Bu süreçte, darbe girişimleri, doğal afetler, iç ve dış müdahaleler, terörle mücadele gibi hayati birçok konunun üstesinden geldik. Sağlam tarihi köklere ve devlet geleneğine sahip olmayan hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı sayısız badireyi, Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve dayanışma gücüyle hamdolsun, aştık. Bugüne kadar ülkece, 2023 hedefleri gibi birçok gelecek vizyonumuzu hayata geçirdik. Ancak elbette, tüm bunlara rağmen geldiğimiz noktayı, kadim mevcudiyetimiz için yeterli görmüyor, gerek ulusal gerek uluslararası ölçekte daha büyük hedefler belirlemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır şekilde, önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak büyük adımlar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte tam olarak böyle bir gayretin tezahürüdür. Türkiye Yüzyılı hedefimiz istikametinde Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa ederken, inanıyorum ki her ilimizde olduğu gibi Kastamonu da kendi meşalesini yakarak bu yürüyüşe katılacaktır" dedi.

"Kastamonu'da bugüne kadar 2,4 milyar lira teşvik verilmiştir"

Kastamonu'ya yaptıkları yatırımlarla ilgili de bilgi veren Işıkhan, "23 yılda yaptığımız milyarlarca liralık şehir yatırımlarımızla birlikte Kastamonu'da nelerin değiştiğini, nelerin geliştiğini en iyi sizler biliyorsunuz.Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesinde, istihdam oranı yüzde 51, işsizlik oranı yüzde 4,6,işgücüne katılım oranı yüzde 53,7 olmuştur. İŞKUR aracılığıyla 2002'den günümüze kadar toplam 62 bin 254 vatandaşımızın Kastamonu'da işe yerleşmesine aracılık ettik. 2002 yılından günümüze kadar toplam 23 bin 236 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Gençlerimiz başta olmak tüm katılımcıların mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve işverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak maksadıyla düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programlarımızdan 2009 yılından günümüze kadar 12 bin 180 vatandaşımız yararlanmıştır. Aktif sigortalı sayısı son 23 yılda Kastamonu'da yüzde 82,9 seviyesine ulaşmıştır. Kastamonu'da bugüne kadar 2,4 milyar lira teşvik verilmiş ve bu teşviklerden 30 bin 573 işyeri yararlanmıştır" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlara ulaşacağımıza inancım tamdır"

Türkiye'nin Türkiye Yüzyılına yakışır şekilde büyümesi için çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, "Hafta başında açıklanan Türkiye ekonomisinin yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4.8 oranında büyüdüğünü göstermiştir. Böylelikle 20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. Bu istikrar, milletimizin üretkenliği ve devletimizin kararlı politikalarının somut bir yansımasıdır. Ekonomideki bu güçlü gidişat, işgücü piyasasına da olumlu şekilde değerlendiriliyor. 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi. Böylece işsizlik oranı 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesine inmiş durumda. İAynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bine ulaştı. İstihdam oranımız ise yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı da 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 53,3 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Özellikle gençlerimizin durumuna bakacak olursak, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir ayda 0,9 puanlık düşüşle yüzde 15'e geriledi. Allah'ın izniyle, ortaya koyduğumuz vizyoner projeler, hayata geçirdiğimiz programlar ve yaptığımız icraatlar sayesinde bu olumlu tabloyu daha da ileriye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlara ulaşacağımıza inancım tamdır. Tüm bunların yanı sıra, altyapı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla Türkiye ve Kastamonu Türkiye Yüzyılına yakışır büyük değişimleri de yaşamaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Sürekli gelişim ve değişim şuuru AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden birisidir"

AK Parti'nin sürekli daha iyi hizmet vermek için projeler ürettiğini dile getiren Bakan Işıkhan, "Kastamonu başta olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiç bir yapısal ve güncel sorunlarını çözerek şehirlerimizi geliştirmeye, iyileştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü sürekli ilerleme ve sürekli gelişim ve değişim şuuru AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden birisidir. AK Parti 23 yıllık halka hizmet süreci boyunca geldiği noktayı yeterli bulmamış hep daha iyisi için var gücüyle çalışmıştır. Bunu en iyi, sürekli sahada olan teşkilat mensuplarımız bilir. Bu vesileyle, gece gündüz demeden koşturan Kastamonu teşkilatımızın fedakar mensuplarına, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan ana kademe yönetimimize kadar, bu davaya gönül ve emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün Türkiye dünyanın barış adası olarak görülüyorsa, sınırlarımızda ve sınır ötesinde kahramanlık destanları yazmaya devam edebiliyorsa, Gazze başta olmak üzere, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizin hala umudu olabiliyorsa, hiç kuşkusuz bunda en büyük pay, Sayın Cumhurbaşkanımızın emekleri, cesareti ve dik duruşunundur" ifadelerine yer veren Işıkhan, "Ben de şahsım adına böyle bir liderle ve sizler gibi millete sevdalı kadrolarla yol yürüdüğüm için gururluyum. Daha müreffeh bir Türkiye için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla yediden yetmişe el ele verip daha ileriye yürümeye devam edeceğiz. Ekonomide, çalışma hayatında, savunmada, terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtlamaya devam edeceğiz. Bilhassa gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye adımımızı da bu birlik ve beraberlik ruhuyla başarıya ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'ya bereketli geldiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "İş Gücü Uyum Programı kapsamında Kastamonuya 500 kontenjan ayırdık. Bu kontenjanlar dolduktan sonra tekrar taktir ettiğiniz de tekrar vermeye devam edeceğiz" dedi.