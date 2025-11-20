Haberler

Bu sefer de Bülent Arınç, Demirtaş'ı yalanladı: Çarpıtma ve uydurma yoktur

Bu sefer de Bülent Arınç, Demirtaş'ı yalanladı: Çarpıtma ve uydurma yoktur
Selahattin Demirtaş'ın kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu ve artık siyaset düşünmediğini söylediği iddiası Demirtaş tarafından yalanlanan Bülent Arınç'tan yeni açıklama geldi. Arınç, "Aktardığım hiçbir cümlede 'çarpıtma' ya da 'uydurma' yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kırıldığımı ifade etmek isterim." dedi.

  • Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ve aktif siyasetten çekileceğini söylediğini iddia etti.
  • Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın iddialarını yalanladı.
  • Bülent Arınç, sözlerinde çarpıtma ve uydurma olmadığını belirtti.

Bülent Arınç, cezaevinde görüştüğü Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ve aktif siyasetten çekileceğini söylediğini iddia etti. Açıklama yapan Demirtaş, söz konusu iddiaları yalanladı.

ARINÇ'TAN DEMİRTAŞ'A YALANLAMA

Bülent Arınç'tan da yeni açıklama geldi. Demirtaş'ı yalanlayan Arınç, sözlerinde çarpıtma ve uydurma olmadığını belirtti. Arınç, Demirtaş'a kırıldığını söyledi.

"Hİ.BİR CÜMLEDE ÇARPITMA VE UYDURMA YOKTUR"

Arınç'ın açıklaması şu şekilde: "Sayın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede 'çarpıtma' ya da 'uydurma' yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı 'çarpıtma' ve 'uydurma' ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

"DEMİRTAŞ'IN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU ŞARTLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş'ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz.

"KIRILDIĞIMI DA İFADE ETMEK İSTERİM"

Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.

Ben Sayın Demirtaş'a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur."

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarımert29y:

Demirtaş’ı sevmem politik duruşunu asla tasvip etmem beğenmem.ama bence Arınç yalan söylüyor.sonuçta alnı secdeye değen Müslüman biri Arınç o yüzden yalan söylemesi çok doğal

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme142
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Kürt ve Kürt partisi temsilcisi olduğu için sevmiyorsun.Yoksa dürüst, onurlu, dik duran senden bün kat daha ahlaklı, bilgili, vizyon sahibi, onurlu bir kişiliği var

yanıt42
yanıt55
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ersin, Kürt Ile Vatana ihaneti karistirmak Sana yakismadi.. Kürt kardeslerim icinde cok demokratlar, Vatana bagli, bolunmeye karsi olanlarda var...Bizim derdimiz Vatana ihanet Eden veya Vatani bolmeye calisanlaradir.Bizim Kürtlerle problemimiz yok.. Bugun Turkiye ye Allah muhafaza bir sey olsa Türk Kürt Zaza Cerkezi Alevi sunni hep beraber Tek yumruk oluruz.Bu topraklar uzerinde Baris icinde hepberaber yasayalim..Daha ne istiyorsun

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıFirat Tas:

Kim ne yapsın senin kırılmanı işin gücün ortalığı karıştırmak ak haramiler tarafından da sevilmiyorsun ama pis işlerini bildiğin için sana dokunamıyorlar

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Demirtaş yalan konuşmaz. Bülent bey yaşının getirdiği sebeplerle yanlış anlamış olabilir.

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Siyasal islamcıya inanacak kadar aptal değilim Bülent Arınç vs Onuru ile şerefi ile 9senedir içeride yatan Selahattin Demirtaş elbette

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Marik:

Amaç ne burda Bülent adamın ağzı yokmu sen niye diyorsun

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
