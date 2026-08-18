Haberler

Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur Saldırısına Sert Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek, uluslararası topluma hesap verebilirlik çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıları "güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarının pervasızca sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi

Kendisinden sonra kuzeni de idama çarptırıldı! Suçlamalar çok ağır

Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

''Eğer Salah onlarda olsaydı, ligde net olarak birinci olurlardı''
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak

El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor