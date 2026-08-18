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TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber

TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçı sonrası hakem ve TFF karşıtı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
  • Uslu'nun 'Bu şekilde bu lig devam etmez, aklınıza gelecek her şeyi yaparız; bu kadar gözü kararttık!' ifadeleri 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'tehdit' kapsamında değerlendirildi.
  • Mahmut Uslu'nun alacağı cezanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrasında hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösteren Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu hakkında disiplin süreci başlatıldı.

SERT SÖZLERİ PAHALIYA PATLADI

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, takımın iki penaltısının verilmediğini savunmuş ve federasyonun erteleme taleplerini reddetmesini eleştirmişti. Uslu’nun maç sonunda sarf ettiği, "Bu şekilde bu lig devam etmez, aklınıza gelecek her şeyi yaparız; bu kadar gözü kararttık!" ifadeleri spor gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Uslu’nun karşılaşma sonrası yaptığı bu hakem ve TFF karşıtı açıklamaları inceleyerek dosyasını disipline gönderdi. Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. sarı-lacivertli yöneticinin alacağı cezanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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