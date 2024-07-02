Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara kulislerinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in MHP'ye yakınlığıyla bilinen BengüTürk TV'de sunuculuk yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI DÜĞÜNÜ

BengüTürk TV'nin MHP'ye yakın olması sebebiyle, Çelik ve Toplar'ın evliliği siyaset kulislerinde "Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düğününün ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

İşte Çelik'in evlilik hazırlığı yaptığı Ecem Toplar;

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Kaynak: Haberler.com / Politika

Bengütürk TV Ömer Çelik AK Parti Ankara MHP Yaşam Politika Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500

Yorumlar (3)

Turbo Levent:

PARA LAZIM O ZAMAN 8 MAAŞ ALSIN

2
2
yanıtYanıtla
VEFA:

"Hacı hacıyı Mekke'de, hoca hocayı tekkede bulurmuş!" Hayırlı olsun!..

2
1
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

Allah mesut etsin.

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title