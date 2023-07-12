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Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım

Politika Haberleri

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" bugün tamamlanıyor. Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olması beklenen Özcan, sosyal medya paylaşımında "203 kilometre yürüdüm, Genel Merkeze sadece 4 kilometre uzaklıktayım. Bugün önce Anıtkabir'de Atamı ziyaret edip, 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde olacağım. Değişimden yana olan tüm cesur yurttaşlarımı Genel Merkez önüne bekliyorum." dedi.

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de "istifa" ve "değişim" tartışmaları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Bugün genel merkeze varacağını açıklayan Özcan, "203 kilometre yürüdüm, Genel Merkeze sadece 4 kilometre uzaklıktayım. Bugün önce Anıtkabir'de Atamı ziyaret edip, 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde olacağım. Değişimden yana olan tüm cesur yurttaşlarımı Genel Merkez önüne bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım

GENEL MERKEZE ALINMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Özcan'ın genel merkeze alınmayacağı iddia edildi. Konunun sorulduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir kendisinin derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer. Biz paraları gasp edildiği için AK Parti Genel Merkezi'ne yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, olmayacağız. AK Parti değiliz biz" diye konuştu.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Tanju Özcan Ankara Bolu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Hayri :

Buna da yavuz bingölün konseri gibi 8-10 kişi gelir anca

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senar:

boş işler

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mahalle sakini:

Başörtülü kadına hakaret edenler ne zaman tutuklanacak.

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