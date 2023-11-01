Bolu Belediyesi, ABD'ye İsrail'e yardım ve desteği kesmesi için çağrıda bulundu

BOLU Belediyesi Meclisi'nde, ABD'nin İsrail'e yardım ve desteğini kesmesi için Malatya'da kurulu ABD'nin Kürecik Radar Üssü'nün kullanıma kapatılması, İncirlik Üssü'nde bulunan ABD uçaklarının ve personelinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilmesi ve Doğu Akdeniz'e gönderilen ABD uçak gemilerinin bölgeden ayrılması için ABD'ye NOTA verilmesi yönünde hükümete çağrı içeren önerge, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu Belediye Meclisinin Kasım ayı birinci toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapıldı. İsrail ile ona destek veren ABD'ye nota verilmesini hükümete tavsiye eden önerge meclise sunuldu. Cumhurbaşkanlığına çağrı olarak verilen önergede, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından bir tanesi yaşanmaktadır. Bolu Belediye Meclis üyeleri olarak İsrail terör devletini kınıyoruz. Terör devleti olan İsrail, müttefiki ABD'nin yardımı ile binlerce çocuk ve kadını gözlerimizin önünde katletmektedir. İsrail bu cesareti maalesef dünyanın başına bela olan ABD'den almaktadır. ABD'nin bu desteğini çekmesi halinde İsrail'in geri adım atmak zorunda kalacağını bütün dünya bilmektedir. Bunun için bazı siyasi hamleler yaparak dünya kamuoyunda ses getirmek ve toplumsal baskı oluşturmak gerekmektedir. Bu kapsamda, ABD'nin katil İsrail devletinden yardım ve desteğini kesmesi için Malatya'da kurulu ABD'nin 'Kürecik Radar Üssü' kullanıma kapatılmalıdır. İncirlik Üssü'nde bulunan ABD uçaklarının ve personelinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilmelidir. Bizim ve bölgenin güvenliğini tehdit eden Doğu Akdeniz'e gönderilen ABD uçak gemilerinin, bölgeden ayrılması için ABD'ye NOTA verilmelidir. Bu adımların atılması büyük Türk Milletini memnun edecek, Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi için atılmış somut adımlar olarak tarihe geçecektir" denildi.

ÖZCAN: İNCİRLİK ÜSSÜ AMERİKAN ASKERİNDEN ARINDIRILSIN

Kürecik Radar Üssü'nden Amerikan'ın elde ettiği istihbaratları İsrail ile paylaştığını vurgulayan Başkan Özcan, "Burada kaç Amerikan askerinin olduğunun bir önemi yok. Önemli olan buraların kime hizmet ettiği. Amerika buralar sayesinde hem Rusya'da olanları Çin'e kadar, Orta Doğu'da olanları takip ediyor, istihbaratlar elde ediyor. Bunu da İsrail'le paylaşıyor. ve sonuç itibariyle ora da bugün Amerika'ya hizmet ettiği sürece bilgi akışı var oradan. Bu bilgiler İsrail'le paylaşıldığı sürece maalesef Gazze'de yapılan bombardımanlara zemin hazırlamış oluyor. Kürecik radar üssü Türkiye'nin değil, keşke Türkiye'nin olsaydı. Öyle bir üssümüz olsaydı keşke kurabilecek altyapımız kapasitemiz olsaydı. Dolayısıyla İncirlik'te bakarsanız kontrolü Türkiye'de olan ama içinde Amerikan uçaklarının, subaylarının cirit attığı bir yer. Ama komutanı bir Türk. Ama İncirlik Üssü'nü Amerika aktif olarak kullanıyor mu, kullanıyor. Yarın İncirlik'ten uçakların kalkıp Gazze'yi bombalamayacağının bir garantisini verebilir mi kimse bana? İncirlik Üssü derhal Amerikan askerinden arındırılsın. Amerika binlerce kilometre öteden uçak gemileriyle geliyor. Amerika'nın uçak gemileri bizi de tehdit ediyor. Çünkü menzil alanı içerisindeyiz. O yüzden dünya beşten büyük diyorsak bence bu çağrıyı yapalım. Hükümetimiz de bununla ilgili gereğini yapsın. Bu konuda en cesur çıkışları Sayın Bahçeli yaptı. Dünyada öyle bir kamuoyu baskısı oluşması gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri, karşı İsrail'e olan desteğini çeksin. Yoksa çok geç kalınacak. Orada büyük bir katliam yaşanıyor. Dünyanın gözünün önünde canlı yayında hastaneler bombalanıyor. Savaşın da bir ahlakı olur. Hastaneyi nasıl bombalarsın? Okul bombalanmaz. Savaş suçları vardır bir de. İsrail askerlerinin Taliban'dan farkı kalmadı. Her türlü eziyeti yapıyorlar" diye konuştu.

ABD'ye nota verilmesine ilişkin hükümete tavsiye önergesi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili üyelerin oy birliği ile kabul edildi.