Bitlis haberi | Başkan Geylani: "2022 Tatvan'ın en kalabalık yılı oldu"

Başkan Geylani: "2022 Tatvan'ın en kalabalık yılı oldu"

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesini bu yıl ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki katına çıktı.

Kentteki, UNESCO'ya aday dünyanın ikinci ve Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderasında bulunan buhar bacaları, buzul mağaraları, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü ve çevresinde bulunan El Aman Hanı, Nemrut'un Develeri gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, kentin değerlerine ilgiyi arttırıyor. Ülke genelinde artan aşırı sıcak havalardan bunalan insanlar, Van Gölü'nün hemen kenarına kurulmuş ve serin havasıyla cazibeli mekan haline gelen Tatvan'da özellikle belediye tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Fuarı, Nemrut Festivali, Gençlik ve Bayram şölenleri, dengbej geceleri gibi tanıtım çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Yerli ve yabancı turist sayısının iki katına çıktığı kentte, gerçekleştirilen etkinlikler ile bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler kentin farklı bölgelerindeki muhteşem güzellikleri keşfederek fotoğraflama imkanı da buluyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kentte turizmin gün geçtikçe daha çok geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin kenti ziyaret etme oranında artış yaşandığını söyledi. Tatvan ilçesinin en yoğun yaz dönemini yaşadığını belirten Geylani, bu yıl yapılan etkinlikler ile kentteki nüfus yoğunluğunu yüzde 100 daha arttırma hedeflerinin olduğuna dikkat çekti. Tatvan'da yıllardan beri yaşanmamış yoğunluğun oluştuğunu belirten Başkan Geylani, "2 yıl süren pandemiden sonra bu sene yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Tatvan en yoğun yılını yaşadı. Yıllardan beri yaşanmamış bir yoğunluk gördük. Turizmle ilgili çalışmalarımıza kış aylarıyla beraber başladık. Dengbej geceleri, kadınlar matinesi ve kar festivallerimizle başlayan programımız yazla beraber 54. yılı olan Doğu Anadolu Fuarı kutlamamız oldu. Akabinde yaz şenlikleri, gençlik ve bayram şöleni yaptık. Son olarak yazın kapanış festivaliyle beraber güzel, canlı canlı bir yaz programı geçirdik. Tatvan doğunun incisi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tercih ettiği bin 650 rakımda göl kenarında bir yayladayız. Hava sıcaklığımız ortalama 31-32 derece ve bu da cazibeli bir hale getiriyor. Güneyin sıcaklığından kaçan vatandaşlarımız, özellikle Batman, Siirt, Diyarbakır, Urfa ve Mardin'e kadar uzanan bir bölgede yoğun bir taleple Tatvan'da yazı geçiriyorlar" dedi.

"Yaz boyunca Tatvan'daki otel kapasitemiz yüzde 100 doldu"

Otellerdeki doluluk oranının da geçen yıla oranla iki katına çıktığını dile getiren Geylani, "Yaz aylarında nüfus oranı sayımız iki katına, hatta bayram tatilinde 250 binlere kadar çıktığı dönemler oldu. Esnafımız çok memnun. Uzun yıllardır yapamadıkları hasılatları bu dönem yaptılar. Onlarla bir araya geldiğimizde bu memnuniyetlerini sürekli dile getiriyorlar. Biz bu sene yazı dolu dolu yaşadık. Hemen hemen 15 günde bir festivaller, konserler, etkinlikler yaptık. Aynı zamanda gençlik meclisimizin yaptığı çocuk şenlikleri oldu. Onlar hafta sonları Sahil İşletme Parkımızda, hafta içleri de mahalleleri gezerek çocuklarımızı eğlendirdiler. Programlarımız devam ediyor. Önümüzde güzel bir Kitap Fuarı programımız var. Akabinde de yine kış ayı başlıyor ve kış ayıyla beraber yine dengbej geceleri, kadınlar matinesi, kar festivali, inci kefali festivali ve 55. Doğu Anadolu Fuarıyla beraber güzel bir program hazırlıyoruz. Ben önümüzdeki sene için şimdiden bütün Türkiye'yi, hatta gurbette olan vatandaşlarımızı Tatvan'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tatvan gezilmesi, görülmesi gereken bir yer"

Tatvan'ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Başkan Geylani, "Tatvan, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne kıyı bir şehir. Yaklaşık 135 kilometre uzunluğunda bir kıyı kenar şeridi var. Onunla beraber dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü var. Orası da ayrı görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Stratejik bir noktadayız. Ahlat'a, Bitlis'e, Hizan'a ve 200 kilometre çapında beş ile rahatlıkla ulaşılabilir. Van Gölü Ekspresi ile seyahat düzenleyebilirler. Haydarpaşa'dan, Ankara'dan kalkabilirler ve buradan kalkan Van Gölü Ekspresi Tatvan'ımızda fren yapmakta. Yine burada isterlerse kara yolculuklarıyla, zamanları varsa yine Türkiye'nin en büyük feribotlarıyla bir vapur seyahati yapabilirler. İlgiden alakadan memnunuz. Önümüzdeki dönem daha hareketli bir dönem bekliyoruz. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Programlarımızı yaptık. Ben bugüne kadar desteklerini esirgemeyen bütün bakanlıklarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, valiliklere, bütün kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün hemşehrilerimizi tekrardan Tatvan'da misafir etmekten mutluluklar duyarım" dedi.

"2022 Tatvan'ın en kalabalık yılı oldu"

2022 yılının Tatvan'ın en kalabalık yılı olduğunu fakat hala istenilen seviyede olmadığını söyleyen Geylani, "Tatvan gerçekten bir turizm şehri. Güzel bir sahilimiz ve önümüzdeki sene daha sosyal donatı alanları sayımızı arttırıyoruz. 65 bin metrekarelik yeni bir millet bahçesi, onunla beraber 150 bin metrekarelik mesire alanı ve şu an projesi tamamlanmakta olan bir seyir terası inşaatımız var. Tatvan'daki yoğunluğu yüzde 100 daha arttırma hedefimiz var. Nemrut'umuz şu an UNESCO'ya aday. Kasım ayında niyet mektubumuz verilecek ve sadece Nemrut'un yıllık turist kapasitesinin 550 bini geçeceğini hedefliyoruz. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü olarak biliniyor. Görünmesi gereken, yani sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin güzel bir mirası. Onu bütün Türkiye'nin hatta bütün dünyanın görmesi gerekiyor. Bununla ilgili tanıtım ve reklam çalışmalarımızla birlikte bir turizm rotası oluşturuyoruz. Buraya gelen insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin üç dört gün boyunca hiç sıkılmadan bir turizm rotası çalışmamız başladı. Onu da Turizm Ajansı'yla beraber programladık. Bitlis, Ahlat, Hizan, Mutki ve Güroymak, yani tamamının bir turizm rotasıyla üç dört gün boyunca zaman geçirebilecekleri yöresel yemeklerle, tarihi alanlarla, coğrafi alanlarla güzel bir gezi şehri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu önümüzdeki sene hedefimiz, potansiyelimizi iki katı arttırmaktır. İnşallah turizmde bir Mardin, Midyat ve Urfa gibi meşhur bir şehir haline getirmeyi ve buradaki potansiyeli en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.