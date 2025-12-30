Bingöl'de Firince İskender Demircioğlu Ticaret ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fırsat eşitliği çok önemli. Hangi vilayette doğmuş olursanız olun, anneniz, babanız, ailesiniz hangi sosyoekonomik koşullarda olurlarsa olsunlar tüm ülkeye yayılmış, herkese açık bir eğitim sisteminiz varsa topluma bir fırsat eşitliği sunuyorsunuz demektir. Bütün çocuklarımıza, fırsat eşitliği sağlamamız lazım." dedi.

Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'deki temasları kapsamında yapımı tamamlanan Firince İskender Demircioğlu Ticaret ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Bingöl'de hayırsever iş insanı Kazım Demircioğlu'nun ve ailesinin katkılarıyla tamamlanan, annesi Firince ve babası İskender Demircioğlu'nun adını taşıyan okulun kente hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, eğitimin en önem verdikleri alanların başında geldiğine işaret ederek, bir ülkenin geleceğinin insanlarla şekilleneceğini belirtti.

Bu anlayışla eğitime ayrılan bütçeyi de istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara geldiğimiz günden bugüne bütçelerimizde hep en yüksek payı Milli Eğitim Bakanlığımıza ayırdık. Bu yıl hazırladığımız 2026 bütçesinde de aynı anlayışı devam ettirdik. Derslik sayısından öğretmen kadrolarına, okul altyapısından dijital imkanlara kadar, çok önemli kapasiteler oluşturduk, önemli yatırımlar yaptık. Özellikle imkanları sınırlı bölgelerde, illerde fiziki şartları iyileştirmeye, okullarımızı daha güvenli ve donanımlı hale getirmeye öncelik verdik. Burada da en fazla bizi yönlendiren kavram fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği çok önemli. Hangi vilayette doğmuş olursanız olun, anneniz, babanız, ailesiniz hangi sosyoekonomik koşullarda olurlarsa olsunlar tüm ülkeye yayılmış, herkese açık bir eğitim sisteminiz varsa topluma bir fırsat eşitliği sunuyorsunuz demektir. Bunu çok önemli görüyorum. Bingöl Lisesi'nden mezun olup, ODTÜ'de okumasaydım, eğitim sisteminde belli imkanlara sahip olmasaydım, bugün bu konumda olmazdım. Bütün çocuklarımıza, fırsat eşitliği sağlamamız lazım. Ben 'Cumhuriyet' denilince en fazla bunu anlıyorum, fırsat eşitliği. Cumhuriyetiniz varsa, her çocuk her makama, imkana, çalışarak, uğraşarak gelebilir demektir. Bunun imkanları, yolları açılmış demektir. Devlet olarak fırsat eşitliği sağlarsınız, çok çalışanlar, bundan daha çok istifade ederler. Buradan da sevgili öğrencilere, çok çalışmaları yönünde mesaj vermek istiyorum. Vakitlerini, mutlaka iyi değerlendirsinler."

Eğitimde kalitenin önemine işaret eden Yılmaz, "Eğitim sistemine yeni teknolojileri nasıl entegre ederiz, yapay zeka başta olmak üzere değişen, gelişen şartlara göre çocuklarımıza nasıl bir donanım kazandırırız, bundan sonra eğitimde, bu konular üzerinde daha fazla durmak, mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Mesleki eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bir meslek lisesinden beceriler kazanarak mezun olabilmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yılmaz, şöyle konutu:

" 'Türkiye Yüzyılı' kalkınma yolculuğunda bu alan, temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecek. Sığ, ideolojik tartışmalara girmeden mesleki eğitimi geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece, mezun olan çocuklarımızın iş bulması, istihdam edilmesi veya girişimci olmasının da önü açılmış olacak. Her yörenin kendine göre ihtiyaçları var. Turizm, tarım ve sanayi bölgelerinin ihtiyaçları farklı. 'Bingöl'de hangi mesleklere ihtiyaç duyuyoruz?' sorusunu sorarak buradaki programları, içeriği şekillendirmek en doğrusu. Anladığım kadarıyla zaten bu çalışma yapılacak. Onu da gönülden desteklediğimizi belirtmek istiyorum."

Bingöllü iş insanı Kazım Demircioğlu'nu "bir okul" olarak nitelendirdiğini belirten Yılmaz, yanında yüzlerce insanın yetiştiği Demircioğlu'nun binlerce insana ekmeklerini kazanmaları için kapı açtığını, kendisiyle iftihar ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Demircioğlu'nun bu okulu yaptırarak aynı zamanda rol model olduğunu dile getirerek, "Bingöl tarihinde ilk defa bu kadar sayıda hayırseverimiz okul yapmaya başladı. Şu anda sayısı 9 dediniz, 12'ye çıkacak. Plakamızı yakalayacağız yani. Kazım amcamızın yaşı 100'ün üstünde. Bu yaşında, bu soğuk havada İstanbul'dan buraya geldi ve bu eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı hakikaten duygulanmamak mümkün değil. Keşke böyle insanların sayısı daha fazla olsa. Burada okuyacak çocuklarımıza 'Hayal kurun, hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışın.' dedi. İnşallah buradaki yavrularımız Kazım amca gibi hem işinde başarılı olacak hem de hayırsever olarak topluma faydalı bireyler olarak yetişecekler. Okulumuz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu okulu kente kazandıran iş insanı Kazım Demircioğlu ile ailesine ve katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Tekin, "Kazım amca rahat ol. 81 ilimizdeki valilerimiz, Bingöl Valisi gibi hayırseverlerimizi bu anlamda bizimle yol yürümeye, okul yapmaya, okullarımızın onarımlarını yapmaya davet ediyorlar." dedi.

Eğitimin bütün kademelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Tekin, mesleki ve teknik eğitimin de çok daha anlamlı hale geldiğini kaydetti.

Tekin, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerçekten çok fazla adım atıyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi gerçekten önemsiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde il bazlı planlama yapıyoruz. Burada hangi iş kolunda nitelikli elemana, nitelikli iş gücüne ihtiyaç varsa o bölümler açılıyor. Kazım amcamıza şunu taahhüt edebilirim rahatlıkla, burada hangi alanda nitelikli iş gücüne, elemana ihtiyaç varsa o programları açarız. Tekrar tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu eğitim yuvasının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da bugün burada devlet millet kaynaşmasının en güzel örneklerinden birinin yaşandığını belirtti.

Kazım Demircioğlu ile geçen yıl görüştüklerini anlatan Usta, "Kazım amca biz okul istiyoruz. Sana Bingöl'deki en güzel arsayı gösteririm dedim. Kazım amca da bu talebimizi kabul etti. Bu hikaye öyle başladı. Okulu bitirdik. Kazım amca okulun malzemelerini de aldı." dedi.

Okulun 245 günde tamamlandığını belirten Usta, 8 okulun daha kentte yapımının devam ettiğini kaydetti.

İş insanı Kazım Demircioğlu da bu okulun yapımı konusunda Bingöl Valisi Usta'nın çok emek verdiğini belirterek, "Yani Valimizin eseridir. Valimiz olmasaydı belki olmazdı. Bizi bu işe teşvik etti. Onun sayesinde bu okul yapıldı. Bu okulun yapımında sevgili torunlarım da bana çok destek verdi. Onlara da teşekkür ederim. Bu okulda emeği geçen yeğenim Rıdvan Koca'ya da teşekkür ederim. Bu okulda okuyan öğrenciler hayal kursunlar ve o hayali gerçekleştirmek için çok çalışsınlar. Mezun olduklarında her kapı onlara açılır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Vali Usta ile AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve hayırsever iş insanı Demircioğlu tarafından okulun açılışı yapıldı.