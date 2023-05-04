ÇEKMEKÖY'de 'Biz Anadoluyuz' buluşmasında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım," İster Alevi ol, ister Sünni ol. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Durup dururken hiç de yeri yokken ben Alevi'yim diye ortaya çıkarak kime ne mesaj veriyorsun. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Bu hesap yanlış hesaptır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çekmeköy'de 'Biz Anadoluyuz' buluşmasında Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım'a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti. Sabah saatlerinde başlayan programa mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Binali Yıldırım, katılımcılara kısa bir konuşma yaptı.

"251 KARDEŞİMİZİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ SANDIĞA GELİYOR"

"14 MAYIS'TA OYNANAN OYUNU OYLARINIZLA BOZMA ZAMANIDIR"

Yıldırım, 14 Mayıs'ta tüm gençleri oy vermek için sandıklara davet ederek, "14 Mayıs'ta oynanan oyunu oylarınızla bozma zamanıdır. Ben bütün kardeşlerimizin özellikle de evlatlarımıza bu gerçekleri anlatmanızı istiyorum. Onlara şöyle diyecekler 'biz Tayyip Erdoğan'ı gördük, başkasını görmedik' onun için eskiyle yeniyi karşılaştıramıyoruz ama bu salondakilerin yüzde 80'ini eskiyi de biliyor, yeniyi de biliyor. Aradaki farkı da çok iyi biliyor. O yüzden değerli kardeşlerim 21 yıl boyunca gece demeden, gündüz demeden koşturduk. Birçok iş yaptık. Öylesine işler yaptık ki 100 yıllık işleri 20 yıla sığdırdık. Yollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, viyadükleriyle, hastaneleriyle, sanayi tesisleriyle, Türkiye'yi 1 iken 3 katına çıkardık. Biz bugüne kadar kimin mezhebini sorduk? Kimin etnik kimliğini sorguladık? Sen Sünni misin? Sen Alevi misin? Bize ne kardeşim? Bizi birbirimize bağlayan 4 tane ilkemiz var. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, yolumuz Hak. Bunun dışındakiler teferruattır. İster Alevi ol, ister Sünni ol. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Durup dururken hiç de yeri yokken ben Alevi'yim diye ortaya çıkarak kime ne mesaj veriyorsun. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Bu hesap yanlış hesaptır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.