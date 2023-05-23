Binali Yıldırım: '1 milyon mülteci gidecek noktaya gelmiştir'

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Göçmenler keyfi bir şey değil, gidecekler. Onların da planı yapıldı. Gittikleri zaman orada yaşam korkusu olmaması lazım. İnsanı bile bile ölüme gönderebilir misiniz? Bu insanlığa sığmaz. Onun için orada bir kuşak oluşturduk. Akdeniz'den Kamışlı'ya kadar 910 kilometre, 35 metre derinlikte güvenlik kuşağı oluşturduk. Bu süreç başlamıştır, 1 milyon mülteci gidecek noktaya gelmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. İzmir'de bir otelde yapılan buluşmada Yıldırım, yaklaşan cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Son 20 yılda ülkemizde terörün kontrol altına alınması ile beraber Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır geri kalan altyapı, sağlık, eğitim hizmetleri eksikliklerini giderme imkanımız oldu. 12 yıl ulaştırma bakanlığı yaptık. Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız işler tam 2,5 kat oldu. İnsanlar, terörden başını kaldıramıyordu. O yüzden yollar, hastaneler yapılamıyordu. Batı ile Doğu arasında bir uçurum meydana getiriyordu. Kardeşliğimize zarar veriyordu, 'Devlet Doğu'yu unuttu, bakmıyor' gibi duyguya kapılıyordu. Batıda 'Bu terör canımız yakıyor, evlatlarımız şehit oluyor. Bunlara hiçbir şey vermeyin' gibi bir kutuplaşma ortamı vardı. 20 yılda yaptığımız onca iş var ama en önemlisi terörün bu ülkenin, Türkiye'nin gündeminden düşürülmesidir. 2010 hendek olaylarından sonra terör Türkiye'nin, hiç kimsenin gündeminde değil. 10'uncu sırada bile değil. İnsanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Mülteciler neden geliyor? Can güvenlikleri için koşa koşa geliyorlar. Ayıplamamak lazım. Terör topraklarımızda faaliyet yapamıyor. Bunun kalıcı olarak devam etmesi lazım" dedi.

Yıldırım, "Ekonomik sıkıntıları yok sayamayız. Bu sıkıntı bütün dünyanın sıkıntısı. Covid-19'dan sonra peydah oldu. Bunun da doğal sonucu enflasyon. Enflasyon nedir bilmeyen ülkelerde 10 kat enflasyon oldu. Bizim 90'lı, 70'li, 80'li yıllardan yüksek enflasyon tecrübemiz var, meseleye daha sakin yaklaşabiliyoruz ama onu da düşüreceğiz. Bu doğru yol değil. Enflasyonu kontrol altına alıp, taşların yerine oturmasını sağlamamız gerekiyor. Enflasyon, ülkede olabilecek en kötü şeydir. Haksız servet transferidir. Bununla da mücadelemiz devam edecek. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra oluşan güçlü irade ile cumhuriyetimizin 100'üncü yılına iyi çıkış yapacağız. Bunu da sizlerle başaracağız" diye konuştu.