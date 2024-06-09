Biden, Hamas'ı açık açık tehdit etti: Eğer ateşkesi kabul ederlerse daha güzel günler yaşanacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın da müdahil olduğu ve İsrail ile Hamas'a yaptığı ateşkes teklifiyle ilgili Beyaz Saray'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise rest çekerek, "Halkımız teslim olmayacak, direnişimiz bu cani düşmana karşı haklarımızı savunmaya devam edecek." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS kanalına verdiği röportajda, Hamas'ın 'evet' demesi halinde hemen ateşkes olacağını söyleyerek "Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan CBS kanalına konuştu. İsrail'in esirleri kurtardığı 'operasyon'a ilişkin konuşan Sullivan, "Tüm rehineleri kurtarmanın açık ara en etkili, kesin ve doğru yolu, Başkan Biden'ın birkaç gün önce kamuoyuna açıkladığı, İsrail'in kabul ettiği ve şimdi Hamas'ın yanıt vermesini beklediğimiz kapsamlı bir ateşkes ve rehine anlaşması yapmaktır. Eğer Hamas bu anlaşmaya 'evet' derse ateşkes sağlanacak, rehineler evlerine dönecek, insani yardımlar artacak ve Filistin halkı için daha güzel günler yaşanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bizim görmek istediğimiz şey bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, çünkü rehineleri evlerine ulaştırmanın en kesin yolu bu." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

"BİR CEVAP BEKLİYORUZ"

Hamas-İsrail arasındaki ateş görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlayan Sullivan, "Ancak gerçek şu ki tüm dünya Hamas'ın 'evet' demesini bekliyor. Çünkü aylardır ateşkes çağrısı yapan herkes için şimdi tam zamanı. Hamas anlaşmaya evet derse yarın, hatta bugün bile ateşkes olabilir. Dolayısıyla bizim bakış açımıza göre, dünyanın bu mesajı oldukça net ve güçlü bir şekilde pekiştirmeye devam etmesi gerekiyor. Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından haber bekliyoruz ve bu cevabı alana kadar 'anlaşmayı kabul edin' mesajını yinelemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

HAMAS REST ÇEKTİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in dün gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı açıklamada "Halkımız teslim olmayacak, direnişimiz bu cani düşmana karşı haklarımızı savunmaya devam edecek." dedi. Haniye, "İşgalciler bize kendi tercihlerini zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa hayal görüyor demektir. Teslim olmayacağız, hareketimiz her şeyden önce halkımızın güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

BIDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ BİLMECESİ

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etmek için geleceği ABD'de Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı: "Söyleyebilecek herhangi bir şeyim yok. Beyaz Saray ile ilgili bu tür ziyaretleri önceden duyurabilecek bir konumda değilim. Kongre'ye hitap etmek üzere geliyor. Biden, Netanyahu ile her zaman konuşuyor, düzenli bir iletişim var. Kendisiyle düzenli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda paylaşacak bir şeyimiz olursa mutlaka paylaşacağız."

BIDEN'IN DUYURDUĞU ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu. Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.