Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nde çocuklar da unutulmadı

Isparta Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı görkemli bir açılışla hizmete girdi. Bölgede çocuklar için mini lunapark alanı oluşturulurken, vatandaşların dinlenebileceği bir çay bahçesi de hizmet vermeye başladı.

Isparta'da yıllardır atıl durumda bulunan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından başlatılan çalışmayla yeniden hayat buldu. Şehirde yeni bir nefes alanı olarak düzenlenen Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı görkemli bir açılışla vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgede vatandaşların ve çocukların rahatça vakit geçirebileceği alanlar da oluşturuldu. Bu alanlardan birisi de mini lunapark ve çay bahçesi. Bölgenin hizmete açılmasıyla birlikte mini lunapark ve çay bahçesi vatandaşlara hizmete başladı.

Mini lunapark ve çay bahçesinin açılışına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti YSK Temsilcisi ve önceki dönem Milletvekili Recep Özel, MHP İl Başkanı Önder Topçu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki protokol ile çocuklar tarafından mini lunapark ile çay bahçesinin bulunduğu alanın açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesildi. Açılışın akabinde Başkan Başdeğirmen, mini lunapark alanında çocuklarla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti. Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanının yeni halini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, "Çok güzel yapmışsınız. Çok güzel bir belediyeciliğiniz var. Doğaya uyumlu bir çalışma olmuş. Allah razı olsun" dediler. - ISPARTA