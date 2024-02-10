Üye Girişi
Haberler

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

Geniş Video İzle
Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında katılımcılara hitap etti. Sosyal belediyecilik alanında yola çıktıkları ilk günden bu yana 'halka hizmet hakka hizmettir' şiarıyla görev yürüttüklerini anlatan Başkan Asya, Muş'u daha iyi yarınlara taşıyabilmek için dün olduğu gibi bugün de görev yürüteceklerinin altını çizdi.

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜMÜZE KOYDUĞU BELEDİYECİLİĞİ HAYATA GEÇİRDİK"

Katılımcıların yoğun sevgisi karşısında yaptığı konuşmasında Başkan Asya şunları söyledi: "2014'te sizlerle birlikte, besmelemizi çekerek yola çıktık. Bu şehrin eksiğini noksanını Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da önümüze koyduğu belediyeciliği bu şehirde hayata geçirdik ve geçireceğiz. Söz verdiklerimizi kısa ve uzun vadede besmeleyle başladık ve her platformda desteklerini yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımızın ve her bakanımızla birlikte güçlü olduk. Bu şehrin altyapısını yaptık.

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

"YENİ DÖNEME BAŞLARKEN DAHA PRESTİJLİ PROJELER YAPACAĞIZ"

Bizlere dediler ki, altyapı çalışmasına girersen altyapıya gömülürsün. Bunun içerisinden çıkamazsın. Altyapısını yapacağız bu şehrin dedik ve çalışmalarımıza başlayınca ister istemez hayat konforlarımıza dokundu. Vatandaşlarımızın bazı şikayetleri ile karşılaştık. Alt yapımızı ve içme suları şebekelerimizin tümünü, su depolarımızın tümünü, kanalizasyonlarımızın tümünü, doğalgaz ve Tedaş ile telekom'u dahil ederek hamdolsun çalışmamızı bitirdik. Dönem sonuna geldiğimizde siz kadirşinas halkımızın ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrardan sizlere emanet edildik. Ve bu emanetinize sahip çıkarak, yeni döneme başlarken daha prestijli projeler yapacağız."

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

"HALKIMIZIN GÖNÜLLERİNE DOKUNMAYI BAŞARDIK"

"Bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz ile halkımızın gönüllerine dokunmayı başardık" vurgusu ile konuşmasını sürdüren Başkan Asya, "Yeşil alan sayımızı arttırdığımız gibi, mahallelerimiz kadın ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz bilgi evlerimizin sayısını da arttırdık. Bunun gibi bir çok projemize şehrimize katma değer kazandırdık. Şimdi sokaklarda gittiğimizde insanlarımız artık bizim ağzımızdan çıkacak olan söze bakıyor. Bu dönem ne yapacaksın sorusunu soruyor. Çünkü aldatmadık ve aldatılmadık. Allah'ın izniyle çok daha iyi hizmetlerle şehrimizi ihya edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Feyat Asya Muş Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title