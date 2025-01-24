Nagehan Alçı, terörist başı Öcalan'ın neden 'silah bırakma çağrısı' yapmadığını anlattı

Dem Parti heyeti, 22 Ocak'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ikinci kez ziyaret etti. Heyette, ilk görüşmede olduğu gibi, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede, terörist başı Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması yönünde çağrı yapması bekleniyordu. Ancak iddiaların aksine bu yönde bir açıklama gelmedi.

Ziyaretin ardından Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." denildi.

NAGEHAN ALÇI: KANDİL'DE BİR GRUP ÖCALAN'A DİRENİYOR

Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, Barzani'nin kanalı Rudaw'a konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alçı, Öcalan'ın PKK'ya neden silah bırakmaları yönünde çağrı yapmadığına ilişkin, Kandil'de bir grubun Öcalan'a direndiğini ve silahları gömme noktasında olduklarını söyledi. Alçı, " Abdullah Öcalan'ın bu çağrıyı yapabilmesi için, daha doğrusu çağrı yaptıktan sonra bu çağrının karşılık bulabilmesi için Kandil'in ve YPG'nin, Rojava'nın bu çağrıya uyan bir noktaya gelmiş olması gerekiyor." dedi.

Alçı, Nevruz'a kadar çağrı gelmezse devletin tepkisinin de çok sert olacağını söyledi.

"KANDİL'DE BİR GRUP 'SİLAHI GÖMMEYİZ' NOKTASINDA"

Alçı, "Benim anladığım kadarıyla henüz böyle bir mutabakat daha doğrusu ' Abdullah Öcalan çağrı yaparsa biz de artık silahları gömüyoruz' diyecek noktaya iki tarafta da net bir şekilde ulaşabilmiş değil maalesef. Benim anladığım işin uzamasından hala bu noktalarda sorun olduğu." diye konuştu.

Alçı konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kandil'deki bir grup Abdullah Öcalan'a direnip kendi varlıkları silaha bağlı oldukları için 'ne olursa olsun biz bu silahları gömmeyiz' noktasındalar. Orada çözülemiyor esas orada problem var gibi bakıyorlardı. Suriye daha kolay çözülebilir. Çünkü Suriye'deki yapı Abdullah Öcalan'ın sözünü daha kolay dinler bir yapı diye bakıyorlardı.

Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti

ÖCALAN NEDEN ÇAĞRI YAPMADI?

Şimdi aradan geçen bir hafta on günde bu denklem değişti mi? Neden Abdullah Öcalan'a ziyaret gerçekleştiği halde bugün somut bir şekilde beklediğimiz o artık silahları gömün çağrısı gelmedi. Burada benim kafamı açıkçası, Suriye denklemi karıştırıyor. Yani Suriye'de de beklendiği gibi. Merkezi kurulan hükümete YPG silahlarını teslim edecek ve ordunun parçası olacak stratejisi şu aşamada henüz hayata geçebilmiş değil. YPG orada direniyor, orada hala çatışmalar da devam ediyor ve zannediyorum o pürüz aşılamadığı için Türkiye'de de, Abdullah Öcalan'ın beklenen çağrısı yapılamıyor."

Şubat ayının ortasını işaret eden ve Nevruz öncesi terörist başı Öcalan'ın silahları gömme çağrı yapmasının beklendiğini belirten Alçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEM heyetinin çalışması da bu yöndeydi. Devletin beklentisi de bu yöndeydi. Şimdi hani olmazsa ben yanıldım diyemem olmazsa o zaman Kandil ve Suriye direniyor, YPG direniyor, Abdullah Öcalan da sözünün dinlenmeyeceği bir tabloya karşı konuşup tırnak içinde söyleyeyim liderliğini sorgulatmak istemiyor gibi bir sonuç çıkar.

"DEVLETİN TEPKİSİ ÇOK SERT OLUR"

Ama buradan bakın devletin tepkisi de çok sert olur. Çünkü başından itibaren devlet de şunu söylüyor bu defa silahlar gömülecek. Net bir şekilde barış ilan edilecek ondan sonra önce şu olacak bu olacak sonra barış konuşuruz filan bu tip şeyler geçmiş süreçte olduğu gibi yok.

"PKK DİRENİRSE ÇOK SERT YÖNTEMLERE DÖNERİZ' DİYORLAR"

Şayet PKK direnirse o zaman biz çok sert yöntemlere döneriz diyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey olmamasını diliyorum. Bakın bu Türkiye'nin barışı için, Orta Doğu'nun barışı için Kürt kardeşlerimiz için çok çok önemli."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'nda terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüş ve yeni bir süreç başlamıştı.