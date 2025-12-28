Bakan Yumaklı: 2027'de Silvan Barajı'nda su tutmaya başlayacağız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Babakaya İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Yumaklı, "Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8,8 milyar lira. 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte inşallah tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Babakaya Tüneli'nin devreye girmesiyle Silvan Barajı'nda da su tutmaya başlamış olacağız inşallah" dedi.

Diyarbakır'a gelen Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Silvan ilçesinde yapımı devam eden Babakaya İletim Tüneli inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu, DSİ Genel Müdürü Mehet Akif Balta, Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi eşlik etti. Bakan Yumaklı, burada işçilerle yemek yiyerek alanı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

'SON 23 YILDAKİ YATIRIMLARLA BU BEREKETLİ TOPRAKLAR SUYLA BULUŞTU'

Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemiz için tarımsal yatırımların 'Çılgın Projesi', Silvan Projesi'nin kalbi Babakaya tünel açılımı için buradayız. Burada sadece bir tünel kazı çalışması için bir arada değiliz. Kadim şehir, Diyarbakır ve ülkemiz tarımı için son derece önemli olan bu bölgede gerçekten çok kıymetli bir proje için bir aradayız. Bildiğiniz gibi 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlatmıştık. Hamdolsun burada çok ciddi bir çalışma devam ediyor. Bugün de Silvan projesinin diğer etabı olan Babakaya Tüneli'nin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. İnşallah bunun sonunda hem ülkemiz için hem bölge için hem bölge insanı için ve ülkemiz tarımı için çok önemli bir sonuca ulaşmış olacağız. Ülkemizin en büyük projelerinden birisi GAP. Cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor" dedi.

'BU TÜNELLERİN İÇİNDE DEVASA NEHİRLER AKACAK'

GAP'ın en önemli projelerinden birisinin de Silvan projesi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Silvan projesi 8 barajıyla, 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta. Bugün içinde bulunduğumuz Babakaya Sulama Tüneli de Silvan Projesi'nin omurgalarından bir tanesi. Tünel 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor. Bu tüplerden bir tanesinin çalışması hemen hemen bitmiş durumda. Ama bugün düğmesine bastığımız hayır dualarla tamamlanması için harekete geçirmiş olduğumuz tünel açma işlemi de inşallah ikinci tüp olarak çalışmaları bittiğinde artık Silvan Barajı'nın suları önce bu iki tüpten Babakaya Tüneli'nden 150 metrelik bir açıklık alana, oradan da Silvan Tüneline ve oradan da 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın sulaması için bereketli topraklara kavuşmuş olacak. Tünel tamamlandığında saniyede 212 metreküplük bir suyu taşıyacak. Bu şu demek; Bir olimpik havuz sadece ve de sadece 13 saniyede doldurabilir bir debiyle akıyor olacak. Yani ülkemizin en büyük ve en hızlı debisiyle akan Çoruh Nehri'ni düşündüğümüzde oradaki debiden oradaki hızdan çok daha yüksek bir hızla akıyor olacak. Yani bu tünellerin içerisinden devasa nehirler akacak inşallah. Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8,8 milyar lira. 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte inşallah tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Babakaya Tüneli'nin devreye girmesiyle Silvan Barajı'nda da su tutmaya başlamış olacağız inşallah. Silvan Barajı 7 milyar metreküplük su tutma kapasitesine sahip. Yani ülkemizin 1 yıllık bütün içme suyunu, bütün kullanma suyunu karşılayacak bir kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu baraj su tuttuğu andan itibaren Silvan Ovası da dahil olmak üzere yani bu bahsetmiş olduğumuz 2 milyon 350 bin dekarlık alan da dahil olmak üzere çok önemli bir alanı sulamış olacak. Silvan projesinin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar liraya ulaşmış olacak. Birçok yatırım yapılıyor ülkemizde. Ancak yine altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. Buradaki tarımsal ürünler sadece ülkemiz için değil, ülkemizin etrafında, bu gıda ürünlerine ihtiyaç duyacak ülkelerin de tedariği için çok önemli olacak. 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak bu proje inşallah. Ben bu projede özellikle bizlere her daim desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu projenin her safhasını zat-ı alileri çok yakından takip ediyor ve takvimin de gitmesi ile ilgili her türlü desteği bizlerden esirgemiyor" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,