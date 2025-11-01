Bakan Yerlikaya: 'Terör tehdidinin sıfırlandığı, güvenliğin ve huzurun egemen olduğu Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te AK Parti teşkilatı ile bir araya geldiği programda 'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu yaparak, "Terör tehdidinin sıfırlandığı, vatan toprağında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Konuşmasında yeni trafik kanunuyla ciddi cezaların getirileceğini de belirten Bakan Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu onayladığında direksiyon başına geçen herkes daha sorumlu davranacak" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, 8 Aralık'tan bugüne geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının ise 550 bine yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentteki temasları çerçevesinde ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Vefayla, Sevgiyle ve Gururla Teşkilat Buluşması" programına katıldı. Bakan Yerlikaya, teşkilat ile buluşma programında gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artık kendi kararını kendi veren, masada da, sahada da güçlü duran bir Türkiye'ye var"

Program konuşan ve partililere seslenen Bakan Ali Yerlikaya, "AK Parti, 2002'den bu yana sadece bir partinin değil, bir milletin yeniden diriliş hikayesidir. Millet iradesinin önünü açan, siyaseti, milletin hizmetine tahsis eden bir anlayışının adıdır. Cumhurbaşkanımız, daha ilk gün ne demişti? 'Millete efendilik olmaz, millete hizmetkarlık olur' demişti. İşte bu söz AK Parti'nin felsefesidir, yol haritasıdır. Bizim sözümüz de budur, yolumuz da budur. Bu dava vesayet zincirlerini kıran, korkuları aşan, mazlumun umudu, zalimin korkusu olan bir büyük yürüyüştür. IMF kapısında bekleyen bir Türkiye'den bugün kendi kararını kendi veren, masada da, sahada da güçlü duran bir Türkiye'ye geldik. Gazze'de yaşanan soykırımın BM kürsüsündeki en gür sesi yine Cumhurbaşkanımız oldu. 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı işte bu onurlu duruşun evrensel bir manifestosudur. Bu, cümlelerden bir cümle değil, insanlık vicdanına sahip çıkmanın destanıdır. Bugün savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 80'leri aştıysa, SİHA'larımız, İHA'larımız göklerde destan yazıyorsa, TCG Anadolu, mavilikleri yara yara ilerliyorsa, KAAN,'ımız, Gökbey'imizin sesleri semalarda yankılanıyorsa, Altay tankı bastığımız yerleri titretiyorsa, İşte tüm bu başarılar yüksek vizyonun ve güçlü bir iradenin eseridir. Milletine sevdalı bir liderin, davasına inanmış bir kadronun eseridir. Yolumuz açık, istikametimiz nettir. Büyük ve Güçlü Türkiye" dedi.

"Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, vatan toprağında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi, hep birlikte inşa ediyoruz"

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de vurgu yapan Ali Yerlikaya, "Kardeşlerim, biz bu yolda yürürken 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tecrübesini ve bin yıllık Anadolu hakimiyetimizin vicdanını taşıdık. Devlet aklıyla milletimizin irfanını buluşturduk. Birlikten asla vazgeçmedik. Beraberlikten asla taviz vermedik. Kardeşliğimizi her şeyin üzerinde tuttuk. Çünkü bizler biliriz ki bu toprakları ayakta tutan sütun, kardeşliktir. Türk'üyle, Kürt'üyle aynı sofrada oturan, aynı bayrağın gölgesinde cem olmuş büyük bir milletiz. Bu gücümüzden, kardeşliğimizden rahatsız olanlar oldu. Yarım asırdır milletimizin başına musallat olan, terör belasını taşeron olarak kullananlar oldu. Ama hamdolsun, kararlılığımız sonuç verdi. Bugün bir dönemin kapandığını görüyoruz. Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru hızla ilerliyor. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, vatan toprağının her karışında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi, inşallah hep birlikte inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek, kardeşliğimizi perçinleyerek, özellikle farklılıklar yerine müşterek noktalara odaklanarak bu hedefimize hep beraber vasıl olacağız. Buna kararlıyız. Yolumuz açık, irademiz sağlam. İnşallah, bu ülkenin gök kubbesi altında artık sadece umutlar ve hayaller büyüyecek. Unutmayalım terörü dize getiren en büyük irade şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığıdır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Onların emaneti başımızın tacıdır. Onların hatırası yolumuza ışıktır" ifadelerini kullandı.

"2002'den bugüne Kilis'e 33 milyar TL'yi aşan yatırım kazandırdık"

Kilis'e yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Yerlikaya, "AK Parti gücünü milletten alır; şiarımız bellidir. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bu inançla Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a, vatanın her köşesine eserler kazandırdık. Yol yaptık, tünellerle dağları deldik, hastanelerle şifa kapıları açtık, üniversitelerle gençliğimize ufuk verdik. Kilis'te de bu anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. 2002'den bugüne Kilis'e 33 milyar TL'yi aşan yatırım kazandırdık. Eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal desteklere uzanan geniş bir yelpazede, bu güzel şehrin yükünü hafifleten, çehresini güzelleştiren adımlar attık. Bu yatırımların 1 milyar 316 milyon Lirası doğrudan İçişleri Bakanlığımıza aitti. Vatandaşımıza güvenli, saygın ve hızlı hizmet için çalıştık, Çalışmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni trafik kanunu onayladığında direksiyon başına geçen herkes daha sorumlu davranacak"

Bakanlık olarak yaptıkları operasyonlarla ilgili konuşan ve özellikle trafik güvenliği konusunda ciddi adımlar atacaklarını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Asayiş olaylarıyla, organize suç çeteleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi, amansız bir şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, geleceğimizi koruyoruz. Okul önlerinde, mahalle aralarında, siber alemde, sınır hatlarında, her yerde biz varız. Bakanlık olarak çok önemli bir görevimiz daha var, trafik güvenliği. 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Binlerce ocağa ateş düştü. Evlatlarımız öksüz, yetim kaldı. Anneler babalar evlat acısıyla yandı. Açıkça ifade ediyorum, buna göz yumamayız. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık ki, yolda kaybedelim. Trafik kültürünün oluşması, cezalarda caydırıcılığın ilkesinin sağlanması için, AK Parti grubumuz, 'Yeni Trafik Kanunu Teklifi' hazırladı. Gazi Meclisimiz bu kanunu onayladığında direksiyon başına geçen herkes daha sorumlu davranacak. Yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak. Kırmızı ışık ihlali yapmadan, hız sınırını aşmadan önce bir kez daha düşünecek" dedi.

"Sadece 'dur' ihtarına uyulmadığı için 9 şehidimiz var, 29 can kaybımız var, trafik kültürü oluşturmak zorundayız"

Son yıllarda yaşanan kazalar sonucu çok sayıda can kaybı yaşandığı ve 9 personelin şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Size bir örnek vereyim, trafikte polisimizin, jandarmamızın 'dur' ihtarına uymadığı için son 6 yılda kaç şehidimiz var biliyor musunuz? 9 şehidimiz, 16 da gazimiz var. Yine son 6 yılda, sadece 'dur' ihtarına uyulmadığı için 29 can kaybımız, bin 955 de yaralımız var. Peki cezası ne kadar bu ihlalin? 2 bin 167 TL. 2024 yılında, 'dur' ihtarına uyulmadığı için uygulanan cezai işlem sayısı kaç biliyor musunuz? 310 bin 744. Ama yeni trafik kanunu teklifi yasalaşınca 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak, aracı 60 gün trafikten men edilecek ve 200 bin TL de para cezası ödeyecek. Biz, bu trafik kültürü oluşturmak zorundayız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için ve trafikte güvenliği sağlamak için" dedi.

"Polis ve jandarmamızın onurunun çiğnenmesine asla müsaade edemeyiz"

Özellikle trafikte polis ve jandarma ekiplerine yönelik mukavemetlere müsamaha göstermeyeceklerini de vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, "Vefakar polisimiz, jandarmamız, bayram demeden, yaz kış demeden görevlerini ifa ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Önceki gün Aksaray'da bir olay meydana geldi. Alkollü bir sürücü, bir araca arkadan çarptı. Kimliğini isteyen polisimize, o sürücü, yanındaki alkollü kişilerle bir olup onlara mukavemet göstermeye kalktı. Bakın, Kilis'ten bir kez daha ilan ediyorum, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz bu milletin evlatlarıdır. Onların her biri, vatanımızın dört bir köşesinde, gecenin karanlığında, yağmurun, soğuğun altında vazifelerinin başındalar. Onlara el kaldırmak, yalnızca polisimize değil, milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Milletimize hizmet eden hiçbir evladımızın onurunun çiğnenmesine asla müsaade edemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"8 Aralık'tan bu güne gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 550 bin oldu, toplam rakam ise 1 milyon 290 bine ulaştı"

Suriye'ye geri dönüşlerle ilgili son verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bu güne, ilk kez size söylüyorum, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı" diye konuştu. - KİLİS