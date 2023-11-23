Bakan Yerlikaya: Saha Tarama Çalışmalarına Başlandı

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İli Battalgazi ilçesinde, büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.