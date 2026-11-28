Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada can kaybı çoğu öğrenci olmak üzere 10'a yükseldi, 110'dan fazla kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okul yakınlarında bulunan madencilik şirketlerine ait patlayıcı madde deposunda meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çoğu öğrenci olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi. Patlamanın, ihmal ve yetersiz önlemden kaynaklandığı belirtildi. Patlamaya ilişikn başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı