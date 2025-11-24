Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Dünyanın dört bir yanında yakalanan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan ülkemize getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" dedi.

  • Kırmızı bültenle aranan 7 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi.
  • Yakalanan suçlular arasında çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürme, cinsel suçlar, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti ve mal varlığı aklama suçlarından arananlar bulunuyor.
  • Operasyon İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile ilgili ülkelerin kolluk birimleri koordinasyonunda yürütüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla kırmızı bültenle aranan 7 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan ülkemize getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'DEN BAE'YE UZANAN OPERASYON

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

"Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Almanya'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Almanya'da,

"Cinsel Suçlardan" Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya'da,

"Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs Amerika Birleşik Devletleri'nde,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Arjantin'de,

"Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs Bosna Hersek'te,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma (5 Kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İran'da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

BAKAN YERLKAYA'DAN TEBRİK

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Çağla Taşçı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Sizin audi de pudra şekeri çekenleride yakalayın bakan adaletli olsun gerci yakalasanız ne oluyorki hemen cıkıyorlar içerden

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
