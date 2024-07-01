Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacaklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte meydana olaylar ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN 37'Sİ BOT"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

"NEFRET SÖYLEMLERİNDE BULUNANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.