Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: '22 Yılda Ulaşım ve İletişim Altyapısına 277 Milyar Dolar Yatırım Yaptık'

Ak Parti Manisa İl Danışma Meclisine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarı boyunca Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 22 yılda 277 milyar dolar yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "AK Parti mensupları olarak bizler ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Murat Baybatur, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve milletvekillerin konuşmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde ulaştırma ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlardan bahsetti.

"Hedeflerimize ulaşmak için dev projeleri hizmete soktuk"

Şehzadeler diyarı Manisa'nın 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne 2 gün kalmışken Manisalılarla bir araya gelmekten ayrı bir memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "İstiklal mücadelemiz, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zafere ulaşmıştır. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve yeni başarılarla daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Manisa'nın bu gurur gününü tekrardan kutluyor, toplantımızın AK Partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne Manisa il ve ilçe teşkilatlarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri için teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden tüm kardeşlerimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin zafer ayı olarak özdeşleşen Ağustos ayında kurulan ve 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Partimiz ülkemize; sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe ve üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar hizmetler kazandırdı. Hayata geçirilen köklü reformlarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri çok şükür yerde kalmadı ve Türkiye her alanda çağ atladı. AK Partimizle birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü, demokratik ve gelişmiş bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle Türkiye Yüzyılında da yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. 2053 ve 2071 vizyonumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Bahsettiğimiz hedeflerimize ne zorluklarla, nasıl ulaşıldığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Hedeflerimize ulaşmak için milletimizin yıllarca beklediği, bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 22 yılda 277 milyar dolar yatırım

AK Parti iktidarı döneminde son 22 yılda yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-Manisa-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı ve Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6.101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da Temmuz ayında uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. Böylece uzay vatana da sahip çıkıyoruz. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, hava limanları, uydular. Saymakla bitmeyecek nice eseri hayata geçirdik. Herkes konuşur, herkes vaatlerde bulunur. Bizim farkımız, yaptığımız eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. 2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için 94 milyar 384 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 628 kilometreye çıkardık. Manisa'yı İzmir'e, Uşak'a, Yani Ankara'ya Balıkesir'e, Kütahya'ya ve Denizli'ye Yani Antalya'ya bölünmüş yollarla bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdık. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine 'Buraya gelirken korkunç Sabuncubeli solumuzda kaldı' diye not düştüğü sürücülerin korkulu rüyası Sabuncubeli'ni deldik geçtik. İzmir-Manisa Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu'nu Akhisar-Soma-Bergama Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Gördes-Köprübaşı Yolu, Gördes-Demirci Yolu, Akhisar-Sındırgı Yolu, Manisa- Turgutlu Yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Buraya gelmeden önce de Gediz Köprülü Kavşağında çalışmalarımızı inceledik. Söz konusu kavşak İzmir-Manisa, Manisa-Akhisar ve Manisa-Turgutlu devlet yollarının kesişim noktasında bulunuyor. 7 Mart 2024'te ihale ettik ve 4 Nisan 2024 tarihinde yer teslimini yaptık. Proje ile her gün ortalama 31 bin aracın geçiş yaptığı ve ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu bölgede artan trafiği rahatlatacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunacağız. Proje ile zamandan 213,5 milyon, yakıttan 7,3 milyon TL olmak üzere yılda 220 milyon 800 bin TL tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların emisyonunu da 538 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Hızlı tren 2027'de tamamlanacak"

"Manisa'nın çok köklü bir demiryolu geçmişi var ve il sınırları içerisinde 349 kilometrelik bir demiryolu ağı mevcut. Manisa-Salihli hattı, Alaşehir Uşak Hattı, Manisa-Akhisar hatlarını yeniledik. 155 kilometrelik Manisa- Akhisar -Çalıköy Hattının Elektrifikasyon-Sinyalizasyon- Telekomünikasyon işlerini de bitirdik" ifadeleri kullanan Bakan Uraloğlu, "Akhisar'a yeni bir gar binası inşa ettik. Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa'yı hızlı tren ile de tanıştıracağız. Etap etap yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah, 2027 yılı içerisinde tamamlayarak açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Ayrıca Manisa-Uşak-Afyonkarahisar arasındaki 415 kilometrelik hattın elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesine iltisak hattı yapımını da yatırım programımıza aldık. Hizmetlerimizi hayata geçirdiğimiz süreçte elbette birbirimize danışacağız, istişare edeceğiz. Bugün de bu amaçla sizlerle birlikteyiz. AK Parti mensupları olarak bizler ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. Manisa için planladığımız her bir projemizin Manisa'nın ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle toplantımızın AK Parti'ye yaraşır şekilde gerçekleşmesinde emeği olan, davamıza gönlünü veren ve yüreğini ortaya koyan siz değerli dava arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu'na konuşmasının ardından çeşitli hediyeler takdim edildi. - MANİSA