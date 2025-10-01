Erdoğan'ın 'Kökünü kurutacağız' dediği konu yargı paketinde! Bakan Tunç detayları verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlarken Haberler.com, Meclis bahçesinde siyasi isimlerle gerçekleştirdiği canlı yayınlarla gündemin nabzını tutuyor. 11. Yargı Paketi'nin içeriği ve maddeleri gündemdeki yerini alırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu dönem TBMM'ye sunulacak yargı paketiyle ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında özellikle toplumsal huzuru ve güvenliği tehdit eden suçlarla ilgili kapsamlı düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

"MAHALLEDE SİLAH ATMA, YOL KESMEDE CEZALAR ARTIRILACAK"

Bakan Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili, "Toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçların önlenmesiyle ilgili. Meskun mahallede silah atma, trafikte yol kesme gibi bunların hem yeni suç ihdasları hem de cezalarının artırılmasıyla ilgili çalışmalar olacak. Yine suça sürüklenen çocuklarla ilgili almamız gereken tedbirler olacak." ifadelerini kullandı.

SANAL BAHİS DE YARGI PAKETİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı'nda "Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız" ifadesiyle işaret ettiği konunun da yargı paketinde olacağını belirten Tunç, "Bilişim suçlarının artması, telefon dolandırıcılığı, vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyetleri var. Sanal bahis, sanal kumar büyük mağduriyetlere neden oluyor. Bununla ilgili yasa taslaklarımızı hazırladık. Yaz boyunca yoğun bir çalışma sergiledik. Sahadan gelen talepleri dikkate aldık. Yargı teşkilatımızda yaptığımız toplantılarda bunlar gündeme geldi. Ve 11. yargı paketinde özellikle bunlarla ilgili düzenlemeler olacak" ifadelerini kullandı.

Tunç, yargı paketine ilişkin ayrıntıların ve kanun teklifinin amaçlarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

"12. YARGI PAKETİ DE HAZIR"

12. Yargı Paketi'nin de hazır olduğunu belirten Tunç, "11. yargı paketinden sonra da yine durmayacağız. 12. de hazır. O da hukuk yargılamalarının hızlandırılması, gecikmeyen bir adalet sistemi, duruşmaların kesintisizliği, uzun duruşmalara meydan vermeme ve vatandaşlarımızın hakkına daha çabuk kavuşabilmesiyle ilgili önemli tespitlerimiz oldu. Bunlar hayata geçecek 12. Yargı Paketi'nde" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YASAL DÜZENLEME HUSUSUSUNDA TEKNİK DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Tunç, "Aile hukukuyla ilgili ve tebligat kanunuyla ilgili önemli düzenlemeler var. Bunları İnşallah hayata geçireceğiz. Bahsettiğiniz özellikle Terörsüz Türkiye ile ilgili sürecin kalıcı hale gelmesiyle ilgili olarak Meclis'in yoğun bir çalışması var, komisyon da kuruldu. O komisyonun alacağı kararlar, tavsiyeler doğrultusunda atılması gereken adımlar olacaktır elbette ki. Yasal düzenleme gereken hususlarda Meclis'imize teknik destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.