Bakan Tekin, Elazığ'da (2)

'DEPREMDEN ÖNCEKİ DERSLİK SAYISINA EN KISA ZAMANDA ULAŞACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde, depremden önceki derslik sayısına ulaşmayı planladıklarını ifade ederek, "2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce illerimizin eğitime hazır olup olmadıklarına, eksikliklerin olup olmadığına dair yerinde görmek üzere illerimizi geziyoruz. Gittiğimiz illerde de içinde bulunduğumuz durumu, varsa problemler ve problemlere ilişkin çözüm önerilerini paydaşlarımızla, siyasetçilerimizle, belediye başkanlarımızla ve valiliğimizle paylaşıp, ödevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde başlayıp, devam etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da önceliğimizi 6 Şubat depremini yaşayan illerimize vermiştik. Bu kapsamda bugün Elazığ'da da bir değerlendirme toplantısı yaptık. Onun öncesinde de genel anlamda deprem bölgesi ile aldığımız tedbirlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Deprem bölgesinde önce fiziki ve maddi yatırım anlamında ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme çabasındayız. Bölgede depremde yıkılan ağır hasar gören, yıkılması gereken eğitim-öğretim yapılarının analizini yaptık. Yatırım planlamamızı yaptık. Şöyle bir tabloyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı yönünde ilerliyoruz. 6 Şubat depreminden önceki derslik sayısına en kısa zamanda ulaşacağız. Biz de bakanlık olarak projeksiyonumuzu bu eğitim-öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler, bahar yarıyılına yetişmesi gereken derslikler ve bir sonraki eğitim-öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler şeklinde bir planlama yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle o süreci yürütüyoruz" dedi.

Selim KAYA/ELAZIĞ,