Bakan Soylu: Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir tek terörist kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yüzün altında dağlarda terörist kaldı. 29 Ekim 2023, yani Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız o günde, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu ülkede çektirdikleri yeter" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, ülkenin çok badireler atlattığını belirterek, "Çok badirelerden geçti bu ülke. Bu ülkenin insanına parmak sallamak, bu ülkenin insanına 'sen kimsin haddini, hududunu bil' demek için binbir türlü senaryonun içine hep beraber gark edildik. Bu ülke zengin bir ülkedir. Bu ülke güçlü bir ülkedir ve bu millet asil bir millettir. Bizi kendimizden emin etmemek için, özgüvenimizi üzerimizden almak için 'siz ne işe yararsınız, siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz' demek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu ülke otomobil yapmak istedi, yaptırmadılar. Bu ülke uçak yapmak istedi, yaptırmadılar. Bu ülkeye hizmet etmek isteyen Menderes'ten Demirel'e kadar, Erbakan'a kadar, Türkeş'e kadar her kim varsa bu ülkede anasından doğduğuna pişman etmek için her türlü iftiraları attılar hakaretleri yaptılar" diye konuştu.

Bakan Soylu, ardından hükümet konağında incelemelerde bulundu. Soylu, esnaf ziyareti yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.